Cápsulas com cocaína e bucha de maconha apreendidas no Bairro Aparecida

Em uma ação realizada na nesta terça-feira (11) para cumprimento de mandado de busca e apreensão, a Polícia Militar recolheu 25 cápsulas com cocaína e uma bucha de maconha na rua Sebastiana Maria de Jesus, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Um menor, 17 anos, foi conduzido pelos militares.

Os militares cercaram o imóvel, já que o alvo da operação é conhecido pelas constantes fugas em situação de abordagem. O pai do menor foi chamado e ele avisou os demais familiares a respeito da presença da PM. Após leitura do mandado, foi a residência foi vistoriada.

No quarto do menor, em cima de uma estante, foi encontrada uma bucha de maconha. Já na sala foram localizadas, escondidas dentro de um hack, 25 cápsulas com cocaína.

O menor, junto das drogas apreendidas, foi levado para delegacia de Polícia Civil. Um familiar do adolescente acompanhou a ocorrência.