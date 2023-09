Calorão intensifica venda nas sorveterias

CARATINGA- Os caratinguenses estão enfrentando um intenso calor nos últimos dias. Hidratação é fundamental, mas, para se refrescar, muitas pessoas procuram as sorveterias. São diversas opções com horário flexível para atender a clientela.

Laisla Adria, da sorveteria Sol e Neve, que fica na Avenida Moacir de Mattos, destaca que o público tem procurado bastante. “Devido ao calor, a procura pelo sorvete é maior. Estamos aí trabalhando muito e as famílias vêm bastante, principalmente, no final de semana. Mas, mesmo na segunda está bem corrido. Temos o self-service, o copo de açaí, picolé, pote. Abrimos das 13h às 22. A expectativa é alta, venha para o Sol e Neve tomar aquela taça de açaí, sobremesa. Para quem não gosta de açaí, tem sorvete. E para quem não pode vir, entregamos no conforto da sua residência”.

Vinicius Alves, da Toca do Coelho, situada à Praça Calógeras, observa que o movimento fica intenso durante todo o dia, inclusive ao longo da semana. “Depois da frente fria, que maltratou a gente bastante no comércio de sorvete, agora com essa onda de calor, o pessoal não está aguentando ficar dentro de casa. A procura está muito grande, a família inteira está procurando, tem sorvete, picolé, o cardápio de salgados que é uma novidade. O playground para a criançada. Com esse período quente, pessoal está nem esperando o final de semana, já estão vindo assim que acaba o período escolar. A loja está aberta todos os dias, das 13h às 22h”.

Larissa Paulino, da tradicional sorveteria Boca Fresca também destaca o bom momento para as vendas. “Hoje o movimento está muito acelerado por conta do calor, está saindo muito açaí, sorvete. O horário de funcionamento é das 11h às 22h30. Venha você e sua família”.