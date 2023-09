Prefeitura entrega premiação de concurso sobre o trânsito

CARATINGA- A Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio do Órgão Municipal Executivo de Trânsito e Rodoviário de Caratinga (Caratrans) realizou na manhã desta segunda-feira (25), a premiação do concurso sobre o trânsito.

Foram três modalidades, sendo desenho, para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Básico da Rede Pública de Caratinga; e vídeo e redação para os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino.

A Academia Caratinguense de Letras analisou todas as redações enviadas pelas escolas estaduais e selecionou as três redações que melhor desenvolveram o texto, abordagem do assunto e ortografia.

Vivian Duarte, aluna da Escola Estadual Engenheiro Caldas, ganhou o primeiro lugar em redação e foi premida com curso de legislação da autoescola, 20 aulas práticas e aluguel do veículo da categoria da sua escolha. “Na redação abordei alguns aspectos muito importantes sobre o trânsito, tentei retratar um pouco sobre a importância de seguir as normas para a segurança, tanto do indivíduo que conduz, quanto dos pedestres, ou seja, todas as pessoas que circulam. Também abordei sobre a locomobilidade sustentável, que é uma alternativa muito importante, uma vez que estamos com tantos problemas no meio ambiente. Gostei muito de ter participado e contribuído para o concurso e falando sobre um assunto tão importante”, disse.

Flávia Lisboa, diretora da Escola Municipal Professora Conceição Martins da Silva acompanhou o aluno Henrique Cordeiro, ganhador na categoria desenho. Ela enfatiza a satisfação da escola com o desempenho do estudante. “Participar do primeiro concurso foi uma alegria muito grande e, principalmente, ter um aluno premiado em primeiro lugar. Quando recebemos o folder, começamos a desenvolver o trabalho com os alunos e foi muito importante, eles se inteiraram muito do assunto através de pesquisas, debate na sala de aula, muito incentivo da professora Sandra. Fizeram o desenho e para nossa satisfação, recebemos a notícia de que o Henrique foi premiado em primeiro lugar. O Henrique é um aluno participativo na escola, frequente, dedicado e que realmente mereceu esse prêmio”.

A comissão julgadora analisou os vídeos enviados pelas escolas. Foi selecionado apenas um, pois, os demais vídeos enviados não obedeceram às regras estipuladas no concurso.

Com o vídeo premiado, Gustavo Ventura, da Escola Estadual Antônio Pena Sobrinho, distrito de Santo Antônio do Manhuaçu foi premiado com curso de legislação da autoescola, 20 aulas práticas e aluguel do veículo a categoria da sua escolha. Ele explica o que demonstrou no trabalho com o tema no trânsito escolha a vida. “Hoje em dia, poucas pessoas estão buscando isso no trânsito. Muitas pessoas não estão usando o cinto de segurança ao andar em veículos; não usam o capacete de forma correta, que é fechando a viseira e travando. É essencial buscar a segurança do motorista e dos pedestres, respeitando a faixa de pedestres; sinalizações, como o semáforo. Respeitar a vida”.

Para Gustavo, a premiação foi uma grande oportunidade para o sonho da habilitação. “Assim que vi o concurso quis participar, meus amigos me ajudaram também. E é uma economia muito grande, carteira de habilitação é essencial, até mais fácil para conseguir serviço. Pretendo tirar a carteira de carro. Graças a Deus consegui conquistar o primeiro lugar”.

Confira a lista completa de ganhadores:

1º Concurso do CARATRANS – Vencedores

CATEGORIA DESENHO:

CATEGORIA REDAÇÃO

CATEGORIA VÍDEO