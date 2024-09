Caixão com corpo cai de carro funerário, cadáver é exposto ao público, e bloqueia trânsito na principal avenida de Osasco

“A Tempo Funerária Souza vem a público pedir desculpas e expressar seu mais profundo pesar pelo ocorrido na data de 09/09/2024, quando um de nossos veículos funerários sofreu um incidente no qual o caixão transportado foi deslocado. Prezamos pela excelência em nossos serviços e lamentamos profundamente que este incidente tenha ocorrido, pois ele não reflete os padrões rigorosos de cuidado e dignidade que buscamos manter em todos os nossos processos. Nossa empresa, ao longo desses 30 anos, sempre se destacou pelo respeito, tanto para com as famílias que prestam suas últimas homenagens, quanto para com aqueles que já não estão mais entre nós. Asseguramos que todos os nossos veículos possuem as devidas travas de segurança e que o ocorrido foi uma falha humana isolada. Reafirmamos nosso compromisso com as famílias e com o respeito aos seus entes queridos em um momento tão delicado, informando que já tomamos todas as medidas administrativas necessárias. Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais”