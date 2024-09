Curso de medicina do UNEC é avaliado com nota de excelência pelo MEC

CARATINGA – O curso de medicina do Centro Universitário de Caratinga – UNEC, mantido pela FUNEC acaba de ser reconhecido com uma nota de excelência pelo Ministério da Educação. A avaliação do MEC, divulgada na última semana, atribuiu a nota 4 ao curso, reafirmando o compromisso com a excelência na formação de profissionais da saúde. Esse resultado é um marco para a instituição, que há 23 anos oferece o curso e tem se destacado no cenário educacional e de saúde.

Segundo os avaliadores do MEC, o curso de Medicina do UNEC se diferencia pela integração dos alunos à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) desde os primeiros semestres. Essa parceria permite que os estudantes vivenciem a prática médica diretamente nos serviços públicos de saúde, enriquecendo a formação acadêmica e profissional. Além disso, a instituição conta com uma Clínica Escola, um ambulatório de especialidades que oferece um ambiente multidisciplinar essencial para o aprendizado dos alunos, que compartilham experiências com estudantes de outros cursos da saúde, como enfermagem, fisioterapia, odontologia, e psicologia.

Outro ponto de destaque da avaliação foi o internato, realizado nos dois últimos anos do curso. Os alunos são inseridos em cenários de prática em diferentes ambientes, contato as estruturas próprias do UNEC, incluindo o Hospital Irmã Denise – CASU. “O hospital é uma unidade de média e alta complexidade, equipada com UTI adulto e infantil, atendimento de urgência e emergência, e diversas enfermarias. O estágio supervisionado curricular obrigatório concentra-se neste hospital, onde os estudantes têm a oportunidade de atuar em diferentes áreas e especialidades, reforçando a interprofissionalidade com alunos de outros cursos” conta a Raquel Carvalho, pró-reitora de Ensino do Unec.

A gestão do curso, por meio das pró-reitorias e da direção da FUNEC, também foi reconhecida pelo compromisso com a qualidade e pelo impacto positivo que o curso tem gerado na região de Caratinga, atendendo às demandas de saúde da comunidade local.