Brasil goleia Panamá na estreia da Copa do Mundo

O Brasil venceu o Panamá por 4 a 0, na manhã desta segunda-feira, na primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina. O grande destaque da partida foi a meio-campista Ary Borges, que marcou três gols e deu assistência para Bia Zaneratto completar a goleada. O Brasil construiu a vitória de forma tranquila, com 73% da posse de bola e 32 finalizações, sendo 10 no alvo.

Ary Borges foi o grande destaque da vitória brasileira e entrou para um seleto grupo a marcar três gols pelo Brasil em estreias de Copa do Mundo Feminina. Antes dela, apenas Pretinha (em 1999, contra o México), Sissi (também em 2019, contra o México) e Cristiane (em 2019, contra a Jamaica) fizeram o “hat-trick” no primeiro jogo de um Mundial.

RAINHA MARTA FAZ HISTÓRIA

A Rainha Marta começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 30 do segundo tempo para fazer história. Atuando em sua sexta Copa do Mundo Feminina, a brasileira igualou feito da nigeriana Onome Ebi e a canadense Christine Sinclair. As três ficam atrás apenas de Formiga, que jogou em sete Mundiais.

OBRA DE ARTE DE BIA ZANERATTO

Bia Zaneratto foi responsável pelo terceiro e mais bonito gol do Brasil na partida. Em uma grande troca de passes que envolveu Tamires, Debinha, Adriana e Ary Borges até a bola chegar à camisa 16 na grande área.

Fonte: G1