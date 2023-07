Carro atinge residência no Limoeiro

Segundo a PM, condutor apresentava sintomas de embriaguez, é inabilitado e está em prisão domiciliar

CARATINGA – Um acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (20) na rua Cabo Geraldo, no bairro Limoeiro. O condutor, 72 anos, de um automóvel perdeu o controle direcional e o veículo atingiu partes de uma residência. Conforme a Polícia Militar, o condutor apresentava sintomas de embriaguez, além de não ser habilitado e estar em prisão domiciliar.

Assim que a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, encontrou um veículo pendurado em um barranco com risco de cair e o condutor estava dentro do carro. Foi acionado a empresa rebocadora que retirou o veículo do local de risco.

Ao conversar com o condutor, ele disse que perdeu o controle direcional e o carro chocou-se contra a residência. Conforme a PM, os militares perceberam que o homem estava com sintomas de embriaguez, como hálito etílico, andar cambaleante e olhos avermelhados. Ele assumiu ter ingerido quatro doses de aguardente, motivo pelo qual foi oferecido o teste de etilômetro, sendo constatado 0,38mg/l de álcool no ar alveolar expelido pelos pulmões. Foi verificado também que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e está em prisão domiciliar na comarca de Manhuaçu.

O acidente causou danos à residência, como amassamento de um padrão Cemig, quebra de um muro, quebra de coluna de sustentação de uma garagem, entre outros danos. O veículo ficou bastante danificado.

“Diante da materialização do crime de embriaguez ao volante e dirigir gerando perigo de dano, o condutor foi preso em flagrante e após atendimento médico foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil”, informou a PM.