Bombeiros militares resgatam cadela presa entre muros de escola

CARATINGA- O chamado ocorreu por volta das 9h30 dessa quarta-feira(20), e a solicitante relatava que o animalzinho já estava preso nesse vão desde a tarde passada.

Os militares compareceram ao local, analisaram a situação e conseguiram acessar o local com uso de uma escada prolongável, a cadelinha foi resgatada de maneira eficiente e segura com uso de um cambão e um balde de resgate.

Após o resgate foi verificado que o animal não apresentava ferimentos ou sinais de doença, a cadelinha estava com coleira, porém durante todo o tempo em que o CBMMG esteve no local fazendo o resgate e os demais procedimentos não apareceu um tutor para o animal que foi então encaminhado para o canil municipal , mas antes alunos e professores hidrataram e alimentaram o animal e fizeram muitas fotos para comemorar o salvamento.

Caso o tutor reconheça o animal basta ir até o canil municipal para reaver seu Pet, caso contrário após o período de observação o animal estará disponível para adoção responsável devendo o interessado comparecer ao canil portando documento de identidade e comprovante de residência.