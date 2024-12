Autores de disparos de arma de fogo e lesão corporal são procurados pela polícia

Na tarde desse último sábado (7), um homem de 24 anos deu entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, após ser atingido por disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada via 190 e se deslocou para atender a ocorrência no bairro Esperança.

De acordo com a vítima, o fato aconteceu na rua Ângelo Porcaro. Ela disse aos militares que estava sentada em frente à sua residência quando ouviu diversos disparos, e correu para uma casa próxima. Somente ao chegar no local percebeu que havia sido alvejada.

A vítima disse não ter identificado o autores dos disparos e afirmou não possuir desavenças com ninguém.

A perícia técnica foi acionada e constatou duas perfurações em uma peça de roupa que estava pendurada no varal da casa para onde a vítima fugiu após os disparos.

No hospital, os médicos identificaram possíveis lesões por disparos de arma de fogo na mão direita e na perna esquerda da vítima.

A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar os autores do crime. Denúncias podem ser realizadas através do 190 ou do disque denúncia unificado, 181.