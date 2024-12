Coleta de sangue atinge meta em Caratinga

CARATINGA- No último sábado (7), de Caratinga foi palco de uma importante ação solidária realizada por meio de parceria entre o Hemominas e o Casu Hospital Irmã Denise. A coleta externa de sangue aconteceu com o objetivo de facilitar o acesso à doação e reforçar os estoques de sangue, que seguem em déficit desde a pandemia. A ação foi marcada por uma adesão expressiva: a meta de 120 doadores foi atingida ainda pela manhã, às 11h, embora o evento estivesse programado para ocorrer até as 16h.

A enfermeira do Casu, Alessandra Cássia, destacou a relevância e o sucesso da campanha. “A aceitação esse ano foi melhor ainda. Isso que a gente busca, nessa parceria do Hemominas com o Hospital Casu Irmã Denise. E, pela manhã, a gente já tinha atingido a meta, essa corrente do bem que foi trabalhada com a equipe teve uma boa adesão”, afirmou.

A estrutura montada para o evento contou com uma equipe preparada, que incluiu profissionais do Hemominas e do Hospital Casu Irmã Denise. Alessandra explicou os detalhes da organização: “Contamos com uma equipe do Hemominas e do Hospital Irmã Denise, a sala de coleta, temos também as salas de triagem, refeitório, banheiro. É todo um processo para receber esses doadores”.

Um dos objetivos principais da campanha foi proporcionar a oportunidade de doação para quem não consegue se deslocar até outras cidades devido à rotina de trabalho ou à dificuldade de disponibilizar um dia inteiro, afinal, Caratinga não conta com um posto de coleta. “O intuito mesmo de trazer o Hemominas aqui na cidade são aquelas pessoas que trabalham, que têm uma dificuldade de sair, porque é preciso disponibilizar o dia todo. Quando a gente leva o doador, ele sai 7h com retorno provável às 16h. É uma viagem cansativa, que requer muito do doador. Então, trazer o Hemominas aqui é uma oportunidade para quem não pode sair de Caratinga”, destacou a enfermeira.

Alessandra também ressaltou o cenário desafiador para as doações de sangue em 2024. “Esse é o ano que estamos com mais dificuldade para doações. Após a pandemia, as dificuldades de doadores estão persistindo cada vez mais. Os estoques, até de sangues que eram antes mais disponíveis no Hemominas, continuam em déficit. A campanha é para abranger todos esses doadores para a gente atingir os estoques, quando a gente precisar conseguir atender ao paciente”.

A enfermeira fez questão de agradecer aos voluntários que participaram da campanha. “A gente agradece muito as pessoas que tiraram tempo para salvar a vida de uma pessoa. Agradecemos também àqueles que não puderam doar porque atingiu a meta que era preconizada pelo Hemominas. Nosso muito obrigada. Contamos com vocês também para a doação mensal, todos os meses a gente tem uma meta para enviar ao Hemominas para reposição de estoque”.

A ação reforça a importância da solidariedade e do envolvimento da comunidade, resultando na união por uma causa nobre.