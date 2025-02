Autor de tentativa de homicídio preso em flagrante

PIEDADE DE CARATINGA – A Polícia Militar prendeu na noite deste domingo um jovem, 19 anos. Conforme a PM, ele seria um dos autores de uma tentativa de homicídio ocorrida na rua Sebastião Peixoto, bairro São José, em Piedade de Caratinga.

A PM recebeu informação que dois autores estariam efetuando disparos de arma de fogo contra indivíduo. Imediatamente os militares de serviço deslocaram até o local indicado e conseguiram deter um dos autores.

Durante a abordagem e prisão do autor, foi possível ver o outro autor, já conhecido no meio policial, um homem de 25 anos, evadindo uma rua acima do local, provavelmente, com a arma utilizada no crime.

Realizada diligência na casa do autor que evadiu, os militares foram recebidos por um irmão dele, que autorizou a entrada da equipe policial no local e acompanhou as buscas na casa deles. A testemunha acompanhou o momento em que um sargento localizou, sobre uma cômoda no quarto do autor que evadiu, uma sacola contendo dez pedras de crack.

Em contato com o solicitante da ocorrência, que é pai da vítima, ele relatou aos policiais militares que seu filho, a vítima, homem de 20 anos, chegou em casa pedindo socorro, pois o autor de 19 anos, que foi preso pela PM, estava armado juntamente com o outro autor, correndo atrás dele e gritando que iriam matá-lo, momento em que puxou seu filho para o interior da garagem fechando o portão rapidamente.

O autor de 19 anos, após perceber o portão fechado, efetuou quatro disparos de arma de fogo em direção a eles, que se deitaram no chão para não serem atingidos.

A vítima relatou que a confusão com o autor preso iniciou no interior de um bar devido a ele estar ouvindo música e o autor ter chegado e batido na caixa de som dele, que então tiveram uma discussão. Logo em seguida o autor preso apareceu armado, juntamente com o outro autor que evadiu e falou que iriam mata-lo.

A vítima frisou que ambos os autores estavam armados, porém, somente o que foi preso efetuou disparos em sua direção. A vítima afirmou também que não foi atingido por nenhum projétil.

O autor preso é apontado como líder do tráfico de drogas na cidade, bem como a vítima também tem forte envolvimento com o tráfico de drogas local.

No local, ficaram diversas marcas de disparos que acertaram o portão da casa da vítima, sendo a perícia criminal acionada, comparecendo e realizando os trabalhos de praxe.

A Policia Militar continua em rastreamento em busca da localização do segundo autor e da arma utilizada no crime. O autor preso e materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia para adoção das medidas legais pertinentes ao caso.