Atração confirmada!!!✅

E a primeira atração da nossa 3° Festa da Linguiça está CONFIRMADA. É com muita alegria que anunciamos pra vocês que @milionario.oficial (ex Milionário & José Rico) e @paranaoficial (ex Chico Rey & Paraná) estarão abrilhatando a nossa festa cantando os grandes sucessos das duas duplas.

🗓 DIA 14 DE OUTUBRO (Sábado)

📍 Área de Eventos José Osmar