Ladrões levam 60 sacas de café e 20 mil reais de fazenda em Santana do Manhuaçu

SANTANA DO MANHUAÇU (MG) – Por volta das 19h desta terça-feira, 25, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no Córrego Bom Sucesso, onde havia ocorrido um roubo em residência.

No local, as vítimas disseram que três indivíduos chegaram na propriedade armados e anunciaram o roubo deixando as vítimas na sala da casa principal.

Os autores subtraíram o veículo Toro, 60 sacas de café e quantias em dinheiro das quatro vítimas, levando ao todo aproximadamente R$20.000,00. Ao saírem da propriedade os autores ameaçaram e disseram as vítimas que aguardassem por uma hora para acionar a PM.

As equipes policiais iniciaram as diligências com verificação de câmeras de monitoramento e abordagens a indivíduos suspeitos e seguem em rastreamento para localizar os autores do crime.

A população pode auxiliar através de denúncias pelo 190 ou disque denúncia unificado 181.