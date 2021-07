Atletas da região são aprovados para equipe de Goiás

Jovens de Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste e distrito de Santa Luiza vão compor elenco do Anápolis Futebol Clube

DA REDAÇÃO- A Escola de Goleiros Pegando Firme, do treinador Norivan Paiva Moreira, apresenta mais resultados satisfatórios de atletas de Caratinga e região.

Guilherme Luiz Trindade Silva, 17 anos, de Santa Rita de Minas; Lucas Gean Silva Lopes, do distrito de Santa Luzia (Caratinga) e Cássio Henrique de Siqueira Celestino, Santa Bárbara do Leste, ambos 16 anos, foram aprovados para integrar a equipe do Anápolis Futebol Clube, de Goiás.

Norivan destaca como foi o primeiro contato com os atletas. “O Lucas começou na escola de Santa Luzia, sendo meu aluno, gostava de futebol, fazia umas atividades na escola. O Guilherme, por ser da mesma cidade que eu treinava futsal comigo, futebol de campo. Depois começamos esse trabalho específico, só o Cássio de Santa Bárbara que conheci ele há pouco mais de um ano e meio”.

Os jovens treinavam cinco vezes por semana e nem mesmo a pandemia impediu que eles continuassem com as atividades. Foco e disciplina foram fundamentais, como afirma Norivan. “O treinamento focando primeiramente no condicionamento físico, mas, aliado a isso, o trabalho técnico de goleiro, os fundamentos básicos e complexos, esquema de jogo. Já o Guilherme, que é um jogador de linha, que atua no meio de campo, trabalhando fundamentos como passe, finalização, cruzamento, cabeceio, etc. Nessa jornada, trabalhamos em vários locais, porque não tinha local fixo. Muitos dos treinos aconteceram no campo de Santa Rita; o Lucas Gean, que é de Santa Luzia ia de ônibus, eu buscava ele; o Cássio ia de ônibus, tinha vez que eu levava ele pra casa. Veio a pandemia, o campo de Santa Rita fechou, para não parar os treinamentos íamos na zona rural de Santa Bárbara treinar ou em Santa Luzia, ou até em campo particular, só para não parar os treinos. E há quatro meses construí um campo na minha casa mesmo, onde realizo os treinos. Em momento nenhum de nós perdíamos o foco para desempenhar o trabalho, sabíamos o nosso objetivo”.

O trabalho redeu frutos com a aprovação dos três jovens para a equipe do Anápolis. “Eles ficaram lá uma semana e agora vão ficar direto. O professor Carlos Mineiro (Carlos Alberto Dutra), um treinador que trabalhou em Caratinga e região, rodou o Brasil treinando equipes e ele esteve em Santa Rita, me viu dando treino para os meninos, conheci ele, abriu as portas do Anápolis, pois, o filho dele é coordenador das categorias de base e com isso falou que com um ano de treino iria agendar uma avaliação para os meninos. Passou-se um ano, ele agendou, acompanhou os meninos e eles foram aprovados”.

Para Norivan, os jogadores estão diante de uma grande oportunidade e podem alçar voos ainda mais altos. “Um time grande, do estado de Goiás, hoje está na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, que é uma vitrine enorme. E eles vão integrar o elenco sub-17 e equipe sub-20. Agora depende deles mostrarem o seu trabalho e lá na frente quem sabe ter a oportunidade de disputar campeonatos pelo Anápolis e serem vistos por equipes ainda maiores. O Anápolis tem o selo de clube formador, que revela jogadores para o cenário estadual e até nacional”.