Prefeito e vice comemoram primeiro semestre de gestão anunciando investimento de mais de R$ 3 milhões

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – O prefeito Osmaninho Custódio e o vice-prefeito Adolfo Gonçalves de Brito, o “Dofim Brito” comemoraram o sucesso da gestão no primeiro semestre do ano.

Para ter uma base de comparação com o mandato anterior, o prefeito municipal realizou o levantamento dos primeiros meses do governo, destacando o início difícil para colocar “a casa” em ordem, buscando direcionamento para que a gestão e o município começassem a ganhar nova identidade.

O prefeito Osmaninho e o vice Dofim ressaltaram os avanços realizados com a organização da saúde municipal, o apoio dado aos produtores rurais, às obras de melhoramento e ampliação de estradas, reparação de pontes e consertos em várias ruas do município.

Segundo o prefeito, na área de educação foi dado todo apoio aos alunos através de apostilas e pets, além de serem distribuídas pastas contendo kits de materiais escolares. “Ao contrário da gestão anterior, está sendo distribuída uma cesta básica por aluno, a cada bimestre. Destaco ainda o empenho de todos da administração na soma de forças para o enfrentamento da Covid-19, que entendem que mesmo com a pandemia e com os problemas trazidos por ela, o desenvolvimento tem que continuar. E um bom governo se faz com parcerias fortes, sobretudo com deputados estaduais e federais comprometidos com a gestão e com o município”, disse Osmaninho.

O prefeito Osmaninho fez questão de anunciar o que ainda estar por vir nos próximos meses e que trará de volta o desenvolvimento que a população de São Sebastião do Anta espera. “A previsão é que nos próximos meses, algo em torno de R$ 3 milhões sejam investidos em melhorias de infraestrutura e também na saúde do município”, explicou o prefeito.

Na área da saúde, a sala de vacina será ampliada, pois foram adquiridas duas novas câmaras frias para armazenamento de vacinas e será feito uma ampliação/construção para um almoxarifado maior na unidade básica de saúde do Bairro Novo Mundo. Cinco novos veículos também serão entregues para ofertar melhores condições de transporte aos pacientes. A campanha de vacinação está avançada no município e vem seguindo rigorosamente o cronograma definido pela secretaria estadual de saúde. Kits de higiene, máscaras e álcool em gel foram distribuídos aos comerciantes do município.

A Assistência Social também fez a sua parte, realizando ações de apoio às famílias, sobretudo as carentes, durante o período da pandemia, fornecendo cestas básicas e kits de higiene para as famílias.

“Já na infraestrutura, o trabalho de abertura, patrolamento e recuperação das estradas rurais está a todo vapor. Além disso, os investimentos compreenderão o asfaltamento da avenida Tabajara, no trecho compreendido entre a Cafeeira Melo e as proximidades do João do Sô Nem, o calçamento das ruas Sebastião Isabel Bertoldo, Gil Alves de Carvalho, Geraldino Alves de carvalho, Mauro Jacinto, Silvio Vicente e Travessa São Sebastião nos bairros Goreti, Primavera e Vila Belmiro; o calçamento na zona rural dos morros do Balão, do Parado de Cima, do Parado no sentido ao Mário Lucca e do parado próximo a Leni Barbosa. Já estão programadas, aguardando os tramites legais para liberação dos bueiros armcos, a construção de doze pontes em vários pontos das zona rural. Ainda acontecerá a ampliação da Escola de educação infantil”.

Os produtores rurais também estão sendo valorizados. Um exemplo disso é o serviço de gradeamento de terra gratuito e a limpeza de carreadores em várias comunidades rurais do município, beneficiando os pequenos e médios produtores. A secretaria de Agricultura tem beneficiado os agricultores com horas gratuitas de aração e outros serviços. Somente nos seis primeiros meses deste ano, aproximadamente 329 pedidos foram atendidos. Até o momento, com maquinário da prefeitura já foram limpos 937 sacos de feijão para 42 produtores, 10.351 sacos de milho para 149 produtores, e foi feita silagem de milho e capim para atender 24 produtores. Outros 42 produtores foram atendidos com fretes para buscar lenha, calcário, adubo e mudas de café. 72 produtores também foram atendidos com a limpeza dos carreadores das lavouras de café.

“Hoje reafirmo meu compromisso com a nossa gestão. Quando aceitei ser vice-prefeito na chapa com Osmaninho, aceitei porque fui testemunha do desenvolvimento que sua primeira gestão trouxe para nosso município. E hoje fazer parte desta continuidade é motivo de muita felicidade, pois comungo dos mesmos pensamentos. Temos que construir um município onde nossa população tenha orgulho de viver”, disse o vice-prefeito Dofim Brito.

O prefeito Osmaninho também falou sobre o momento inicial de sua nova gestão. “Procurei me cercar de pessoas boas, que comungam comigo dos mesmos ideais. Nunca pensei em ser prefeito para ter benefício próprio, mas sim para ver o município que escolhemos para viver, se desenvolver. Iniciamos o desenvolvimento no nosso primeiro mandato, e hoje estamos tendo a oportunidade de novamente continuar este desenvolvimento. Estamos apenas no início, continuaremos trabalhando e quero aqui afirmar que nos próximos meses, mesmo em meio às dificuldades que nos foram impostas pela covid-19, trabalharemos e traremos de novo o desenvolvimento para São Sebastião do Anta”, ressaltou Osmaninho.

Assessoria de Comunicação