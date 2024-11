Atleta de Caratinga conquista pódio na Copa do Brasil Embaixador da Coreia de Taekwondo

DA REDAÇÃO- Caratinga reafirmou sua força no cenário esportivo nacional, Marcos Toledo de Souza conquistou medalha de prata na Copa do Brasil Embaixador da Coreia de Taekwondo 2024 na categoria luta adulto até 68 kg. O evento foi realizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) entre os dias 7 e 9 de novembro, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro-RJ, reunindo mais de 2.700 atletas, um marco para o esporte não só pela grande quantidade de participantes, mas também pela diversidade de modalidades, incluindo taekwondo, parataekwondo e poomsae.

A competição foi o último evento para o ranking nacional. Com a vitória, Marcos terminou em primeiro no ranking nacional e já tem vaga garantida para o Grand Slam de 2025. Segundo o técnico Mario Toledo Junior “a conquista coroa um ano de muito trabalho e dedicação de Marcos”.

Marcos Toledo de Souza e Mario Toledo Junior são beneficiários do Programa Bolsa Atleta de Caratinga e representam o município em competições nacionais e internacionais.