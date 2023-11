Araçuai registrou o dia mais quente da história do Brasil, diz Instituto Nacional de Meteorologia

O município de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, foi considerado o mais quente no histórico de medições do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A cidade com 34.297 habitantes alcançou, no domingo (19), a temperatura de 44,8°C 🌡️.

O recorde nacional anterior tinha sido registrado no dia 21 de novembro de 2005, em Bom Jesus (PI), distante 632 km ao Sul de Teresina, quando a máxima foi de 44,7°C.

Um aquecimento pré-frontal intensificou o calor no Nordeste de Minas Gerais, o que favoreceu a elevação da marca que ocorreu no décimo dia da onda de calor.

As maiores temperaturas registradas pelo instituto nesta última onda de calor foram:

Araçuaí (MG) – 44,8°C em 19 de novembro

São Romão (MG) – 43,4°C em 15 de novembro

Porto Murtinho (MS) – 43,4°C em 16 de novembro

Corumbá (MS) – 43,4°C em 14 de novembro