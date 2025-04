Amigos

Nada mais belo e confortante do que ter amigos. Amigos de verdade.

Amigo é aquela pessoa com a qual podemos contar sempre, na alegria e na tristeza. É um presente de Deus para que nossa vida fique sempre iluminada.

Ter amigos não depende de dinheiro ou de riqueza ou de grande conhecimento. Depende apenas do sentimento. Gostar, apenas gostar. É claro que a admiração conta ponto, pois dar valor as qualidades do amigo é algo que acontece quando a amizade se estabelece.

Os gestos dos amigos ficam para sempre em nosso coração. Lembro-me quando o meu pai, Geraldo Godinho, perdeu tudo em uma das enchentes que assolam o Barro Branco. Fomos morar na casa do Deputado José Augusto até conseguir uma casa para nós. Pela manhã, chegou um amigo de papai e lhe trouxe um saco de arroz. Um senhor humilde, freguês de muitos anos que era atendido na farmácia. Papai olhou o saco de arroz e chorou. Emoção de ver aquele amigo, simples e modesto, acudir naquele momento de dor.

Quando perdi meu irmão, Cléber Godinho, experimentei uma das maiores tristezas de minha vida. Ao receber a terrível notícia, não fiquei só. Alguns amigos vieram em minha casa naquele momento. E senti a mão de Deus no conforto que cada um deles me passava no abraço e nas palavras.

Não só nas tristezas precisamos dos amigos. Nas alegrias, também, a presença deles aumenta o contentamento. Aliás, um sábio disse certa vez que os amigos mais sinceros são os que riem com nossos êxitos. Aqueles que realmente vibram com nossas vitórias são de fato amigos.

Os gestos, os olhares, os sorrisos. Tudo fica impresso em nossa mente, sendo lembranças que nunca se apagam.

Ter amigos sinceros por perto faz a vida valer a pena. O grande compositor Milton Nascimento definiu com poesia: “Amigo e´ coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração, no lado esquerdo do peito”.

E é aí, no cantinho do meu coração, que guardo os meus amigos. Amigos de infância que ainda estão a meu lado, amigos aos quais me afeiçoei mais recentemente, amigos que, pelo afeto puro, são parte de minha família.

Que Deus abençoe meus amigos dando-lhes saúde, paz, alegrias. Que nunca me deixe decepcioná-los. Que eu saiba corresponder ao carinho que recebo.

Pego sorrisos, abraços, oração, presentes, luar, estrelas, manto de Nossa Senhora, Coração de Jesus, estrelas na noite escura, flores vermelhas, ninho de passarinhos, crianças brincando, sorrisos abertos, chuvinha mansa depois de longo estio, sol radiante, felicidade. Coloco tudo isso numa caixa colorida e deixo na porta de todos os meus amigos.