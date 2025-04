Fragmentos da História de Sapucaia: distrito de Caratinga

O município de Caratinga é divido em vários distritos. Ao longo dos anos alguns foram se emancipando, todavia, outros ainda permanecem ligados ao distrito sede, que é o caso do Distrito de Sapucaia, que nesse artigo veremos um pouco da sua história.

O início da História do Distrito de Sapucaia está intimamente ligado à história da família de Maria José da Silveira, pois foi seus familiares, juntamente com alguns escravizados os primeiros a ocuparem a referida localidade, fato acontecido no ano de 1960.

Inúmeros são os relatos, de estudiosos da história do Distrito de Sapucaia, da utilização de escravizados pela família de Maria José da Silveira. Esse grupo de pessoas, portanto, que iniciou a fundação de um dos primeiros povoados e que se tornou um dos distritos, mais próximos da sede de Caratinga. O uso de mão-de-obra de escravizados, como constata-se em vários relatos, colaborou para que acontecesse o uso e ocupação das terras do sertão (nome dado ao interior). A região de Caratinga tinha uma cobertura densa de Mata Atlântica, que gradativamente foi se modificando com as diversas formas de ocupação e uso.

Um fato interessante está associado a história do itinerário percorrido pela Família Silveira, o que nos permite observar a influência do “Estrada do Degredo” no seu processo de deslocamento. A família morava em uns dos distritos de Ponte Nova e por motivos familiares, iniciou o processo migratório. Nota-se, assim, como a estrada serviu de orientação até a escolha do novo lugar de assentamento da família e por consequência toda a ocupação do território. A Estrada do Degredo, utilizada no decorrer do século XIX, teve como objetivo, o deslocamento de prisioneiros (que seriam os degredados) de Ouro Preto, na época do ciclo do ouro, até o presídio de Cuité, a atual cidade de Conselheiro Pena.

Chegando em Sapucaia, o local escolhido para a montagem do acampamento e consequentemente, o ponto inicial do povoado, foi o mesmo da atual Praça Doutor José Augusto, fato ocorrido, como já mencionado anteriormente no ano de 1860. Nos arredores da praça foi erguido o primeiro templo religioso, a Igreja Matriz do Distrito, dedicada segundo os costumes do catolicismo à Nossa Senhora da Conceição. O início da construção, ocorreu nos primeiros anos da década de 1940, sendo inaugurada em 1945. Atualmente, é considerada capela e faz parte da Paróquia São Judas de Tadeu, localizada no Bairro Limoeiro, em Caratinga. No ano de 1960, em homenagem ao centenário do distrito foi construído um coreto, que até hoje, também, adorna a praça.

A localidade ganhou o nome de Sapucaia, justamente por haver no local do assentamento, uma grande árvore do mesmo nome. A Sapucaia (Lecythis pisonis) faz parte da flora nativa brasileira, sua ocorrência se dá sempre em áreas próximas ao curso de córregos e rios. O córrego que transpassa o distrito ainda existe, todavia, segundo relatos de alguns moradores do local com um baixo volume de água e praticamente sem peixe, como dizem, um “córrego morto”, por ser utilizado com vazante de considerável quantidade de esgoto e variados tipos de rejeitos.

Enfim, desde a chegada da Família Silveira, tantas outras passaram a ocupar o povoado, transformando-o economicamente, culturalmente e socialmente, até à categoria de distrito. E para finalizar, vale ressaltar que um dos políticos mais tradicionais da nossa região e que exerceu a função de vereador por vários mandatos é de Sapucaia, João Angola (in memoriam).

Walber Gonçalves de Souza é professor e escritor