Escritora Marilene Godinho fala do lançamento do livro em duas escolas da região

CARATINGA – Marilene Godinho acaba de lançar Almanaque 2. Este é o 43° livro da escritora. Ela esteve mais duas escolas da região para fazer a divulgação da obra.

E nesta terça-feira (18) foi comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. A data é referente ao nascimento de Monteiro Lobato, em 1882, considerado o pai da literatura infantil brasileira.

A escritora Marilene Godinho conta aos leitores do DIÁRIO como foram os eventos.

Recepção calorosa ao Almanaque 2

“Estive em São Domingos das Dores, na Escola Municipal Palma Cimini, para o lançamento do meu livro Almanaque 2.

A acolhida foi tão calorosa que me senti emocionada e agradecida. Presenças de honra prestigiaram o momento.

Estiveram comigo vivenciando o lançamento: o prefeito José Adair da Silva, o vice-prefeito Nilson Nélio Quintanilha, o vereador Fábio Andrade da Cruz, Maria de Araújo, diretora da escola, o professor Geraldo Nascimento, o Viola, querido de todos. Todas as professoras do estabelecimento deram presença carinhosa juntamente com todos os alunos.

Sou cidadã honorária dessa cidade e compus o seu hino quando o prefeito era o Sr. Custódio Quintanilha, cuja esposa esteve lá para me abraçar.

Os alunos me receberam com muita alegria e apresentaram números artísticos. Poemas, canto, teatro e uma cantata do hino. O prefeito ofereceu-me uma cesta com os produtos da região e a escola me ofereceu flores lindas com um cartão cheio de palavras bonitas e carinhosas.

Fiquei feliz em ver o contentamento dos alunos diante do livro. A leitura faz parte da vida deles.

Agradeço com ternura no coração, a acolhida que me fez muito feliz. Um agradecimento especial vai para a professora Nilza Cordeiro de Brito que coordenou tudo e, mais uma vez, levou-me a essa cidade que amo muito. Nilza trabalha a literatura nas escolas nas quais valorizando o livro como fonte de conhecimento e prazer.

Só Deus, em sua infinita bondade, poderá pagar a todos pela bondade e amizade. Que as bênçãos divinas se derramem sobre a escola, as professoras e a cidade. Que a felicidade acompanhe a vida de todos.

A Escola Líber recebe

“Dia 13 deste mês, estive na Escola Líber para o lançamento meu do livro Almanaque 2.

Quanta alegria em ver as crianças felizes com o livro. Essa alegria ajuda a criança gostar de ler e adquirir o hábito de leitura, um dos requisitos para ter conhecimento por meio do prazer de viajar nas asas das palavras, no aceno das histórias.

Recepção carinhosa das professoras e alunos.

Agradecimentos sinceros vão para a diretora Vitória Irma, para a coordenadora pedagógica Renata Ribeiro Paiva que falou-me sobre a proposta pedagógica da escola, uma inovação que prepara o aluno para a vida. Também, agradecimentos para a Belkiss que possibilitou minha ida a essa escola. E para Eliana Chaves Spínola, amiga para a qual dediquei o livro e que constitui uma presença a me acompanhar com seu sorriso de festa.

Momentos assim são incentivo para mim. Um reconhecimento que me inspira a escrever mais para as crianças.

Que Deus abençoe a escola, as professoras e os alunos. Que os pequenos possam encontrar alegria em ler, por saber que a leitura vai lhes conduzir a caminhos largos, a horizontes brilhantes e, consequentemente, à felicidade”.

Marilene Godinho