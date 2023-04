Adolescente que divulgou “Lista do Massacre” em escolas é descoberto

Nesta segunda-feira, 17 de abril, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com a cooperação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou a operação “A Lista”. Com a utilização de diligências cibernéticas, foi possível identificar a pessoa responsável pela postagem “Lista do Massacre” no TikTok.

Na ação, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão e apreendidos um celular e um laptop. A pessoa identificada confessou ser a autora da postagem e, a princípio, não representa perigo, não possuindo informação concreta sobre a organização de ataques em Minas Gerais.

Por se tratar de adolescente a responsável pela postagem, foram adotadas todas as cautelas necessárias para a proteção de sua imagem, identidade e integridade.

Fonte: MPMG