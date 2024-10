ALERTA PARA O COMÉRCIO

Notas falsas de R$ 200 circulando na região

CARATINGA- Nos últimos dias, notas falsas de R$ 200 têm circulado na região, causando prejuízos ao comércio local. O alerta é da Câmara de Lojistas de Caratinga (CDL) de Caratinga.

Em entrevista ao DIÁRIO, o gerente executivo da CDL, Marcelo Bastos destaca que os comerciantes precisam ter atenção, principalmente, com a proximidade do final de ano, período que aquece o comércio local. “Infelizmente, sabemos que essa prática já é comum na região nossa e a nossa cidade não fica de fora. Recentemente, alguns comerciantes comentaram que receberam a nota falsa de R$ 200 e o nosso alerta para o associado, o lojista de modo geral é que tenha atenção em pegar essas notas e confira as características de segurança. Com esse movimento agora de final de ano eles procuram muito passar nota falsa, porque realmente o balconista, o caixa está muito apertado com outras funções, devido ao grande fluxo de clientes na loja e acaba recebendo essas notas. É um prejuízo grande que fica para o lojista”.

Marcelo reforça que muitas tentativas de fraude são feitas no comércio local. “Hoje tem muita gente fazendo o pix, também recebemos muita coisa sobre isso, as pessoas tentando passar algum golpe nessa situação. Então, infelizmente, nós temos que ficar atentos, porque as pessoas estão aí dispostas a nos enganar. O comércio absorve todo esse prejuízo. Temos que lutar para o bem do nosso comércio, para que todo mundo possa continuar com as suas compras e vendendo com segurança”.

Confira as dicas e evite transtornos:

Verifique os elementos de segurança;

Observe a textura da nota;

Use luz ultravioleta para conferir os detalhes;

Confira a marca d’água e o número escondido.

Características de segurança das notas de R$ 200

Por padrão, as notas seguem algumas características, como: