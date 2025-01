Acidente fatal na MG-111

MANHUAÇU – Um acidente fatal foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (16) no km 73 da MG-111, nas proximidades da usina da Sinceridade, zona rural de Manhuaçu. A vítima é o motociclista Joel Barbosa de Freitas, 38 anos.

Conforme a ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, ele conduzia uma motocicleta Honda CG 125, quando perdeu o controle do veículo e caiu. O condutor e a moto se arrastaram pela pista e colidiram numa cerca. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e confirmou o óbito.

Joel era morador da região do Barreiro, onde possuía uma borracharia.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e após os trabalhos de praxe o corpo de Joel foi liberado para funerária.

Fonte: Portal Caparaó