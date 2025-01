Adolescente apreendido com arma e drogas no bairro Engenho da Serra

MANHUAÇU – Na noite desta quinta-feira (16), a Polícia Militar recebeu informações dando conta da posse ilegal de arma de fogo. Durante a ação, realizada no bairro Engenho da Serra, um adolescente de 17 anos foi abordado e apreendido.

Os policiais fizeram contato na residência do menor infrator e durante as buscas no local, encontraram uma arma de fogo, tipo pistola calibre .380, dois carregadores, 15 munições calibre .380, cinco papelotes de cocaína, três porções de maconha, uma porção de haxixe e um cigarro de maconha.

O menor e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

“Informações podem ser feitas pela comunidade no telefone de emergência 190 ou pelo Disque Denúncia Unificado 181”, avisa a PM.