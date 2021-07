Motaxista bate em carro, se desequilibra, cai e morre atropelado por caminhão

CARATINGA – Um trágico acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (27), pela Polícia Rodoviária Federal, no perímetro urbano da BR-116 em Caratinga, especificamente no tobogã. O mototaxista Whesley Pereira, 28 anos, teve a vida ceifada quando seguia sentido ao bairro Esplanada.

De acordo com o inspetor Rhodes, os primeiros levantamentos o motociclista trafegava no corredor entre o veículo que estava na pista da esquerda e o caminhão que seguia pela direita. “Isso indica que possivelmente, ele tenha se desequilibrado, encostado em um dos veículos e por conta disso caiu debaixo dos eixos do caminhão”, disse o inspetor.

Ainda segundo Rhodes, o motorista do carro que transitava pela faixa da esquerda estava ultrapassando o caminhão que estava em velocidade reduzida, quando percebeu um pequeno esbarrão do veículo, mas só soube o que tinha acontecido quando parou.

O inspetor ainda fez um alerta sobre motociclistas que trafegam em corredores. “Trafegar pelos corredores não é uma prática autorizada pelo Código de Trânsito Brasileiro, o corredor é usado exatamente para manter distância entre veículos e à medida que uma motociclista entra nesse corredor, ele potencializa de uma forma considerável o risco de acidente”, disse.

CENA DO ACIDENTE

A cena na rodovia era lamentável, o motorista do Pálio estava desolado e chorava muito por estar envolvido em um acidente fatal, o caminhoneiro também ficou bastante abalado, e no chão o corpo dilacerado da vítima.

Vera Lúcia Gonçalves Ribeiro, 37 anos, esposa do motorista do Pálio, conseguiu conversar com a reportagem e contar o que aconteceu. “A gente estava voltando da Apae, porque temos uma criança especial, indo pra casa em Piedade de Caratinga. Ele bateu atrás do carro e o pneu estourou. Parece que ele foi tentar passar no meio de nós e do caminhão, a gente só sentiu o impacto, aí meu marido disse pra eu não olhar. A gente está abalado, ninguém espera uma situação dessa, eu assustei, achei que tinha caído alguma coisa do caminhão, quando ele parou o carro, o rapaz já estava debaixo do caminhão”, contou Vera Lúcia.

A mãe do jovem mototaxista precisou ser amparada por amigos e familiares quando chegou ao local do acidente, pois queria ficar perto do corpo e não conseguia acreditar no que estava acontecendo.

Para que o trânsito não ficasse parado, os veículos que seguiam na rodovia, passaram por uma rua lateral. A perícia da Polícia Civil este no local e liberou o corpo para a funerária.