Acidente envolvendo três veículos deixa duas pessoas feridas

Carga composta de cosméticos, principalmente produtos para bebês, foi saqueada

SANTA RITA DE MINAS – Por volta das 7h30 dessa segunda-feira (22), um acidente envolvendo três veículos foi registrado na BR-116, em Santa Rita de Minas. Duas pessoas ficaram feridas.

O motorista do caminhão, Josué Santos, contou que tinha saído da CeasaMinas (Central de Abastecimento de Minas Gerais), em Caratinga, com destino a Manhumirim, quando ao passar por Santa Rita de Minas viu a carreta tombando na curva, indo em sua direção. “Estava devagar, mais ou menos 80 km/h, quando a carreta veio em minha direção, joguei pra baixo para não bater de frente, vi a morte na minha frente, ela parou no meio do caminhão”, contou o motorista ainda bastante assustado.

O motorista da carreta teve um corte profundo na região das costas e foi socorrido ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o ajudante de Josué, estava sentindo fortes dores na coluna e foi socorrido por uma ambulância da EcoRioMinas.

A carreta que transportava cosméticos chegou a colidir em outra, antes de atingir o caminhão, causando apenas danos materiais.

CARGA SAQUEADA

A carreta que tombou estava lotada de cosméticos, principalmente produtos para bebês.

A Polícia Rodoviária Federal demorou mais de duas horas para chegar ao local do acidente, e com isso diversos populares saquearam toda a carga. Os saqueadores que estavam a pé arrumaram sacos para carregar os produtos, além de vários motoristas e motociclistas ficarem estacionados próximo ao local do acidente para levarem a carga.