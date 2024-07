Posto de Saúde do Bairro Santa Zita ganha nome de “Padre Felice Vittorio Baggi”

CARATINGA- A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Santa Zita ganhou o nome de “Padre Felice Vittorio Baggi”. A homenagem faz referência ao italiano que chegou ao Brasil em 1.979 e entre idas e vindas, fez de Caratinga, em especial, a Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, o seu lar. Ele faleceu, aos 83 anos, no dia 20 de março de 2024.

A HISTÓRIA

Padre Felice Vittorio Baggi nasceu no dia 9 de maio de 1940 em Sorisole, uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Bérgamo, na Itália. Filho de Pietro Baggi e Giuseppina Scotti. Matriculou-se em Sorisole, onde cursou o primeiro grau com duração de oito anos, concluindo m 1955. O Clássico cursou no Seminário Sacramentino por dois anos concluindo no ano de 1957. Mesmo local onde cursou Filosofia por três anos concluindo em 1962. Em dezembro de 1967 concluiu o curso de Teologia também no Seminário Sacramentino, com duração de cinco anos.

Sacerdote, desde a data de 3 de dezembro de 1966 pela imposição das mãos de Dom Vincenzo Radicioni da Diocese Montalto – Ripatransone, pertencendo a ordem da Congregação do Santíssimo Sacramento.

É bacharel licenciado em Teologia Pastoral pela Pontifícia Universidade de Latrão em Roma. (Pontifícia Università Lateranense). Especializado em Catequese pelo Instituto Lumen Vitae de Bruxelas na Bélgica.

VIDA EM CARATINGA

Em 7 de janeiro de 1979, veio para o Brasil. Tornou-se professor e diretor espiritual de Seminário e animador vocacional. Aos 13 dias do mês de janeiro de 1980, já residente na Diocese de Caratinga assumiu como pároco a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário em Entre Folhas.

Continuava a atuar como Vigário Paroquial da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus em Caratinga entre os anos de 1980 e 1984. Em 8 de abril de 1986, retornou a Caratinga e novamente nomeado pároco da mesma Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Caratinga.

Em 22 de fevereiro de 1996, foi nomeado pároco Amovível da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus em Caratinga, até 9 de abril de 1987, quando deixou a diocese de Caratinga, permanecendo fora por 19 anos.

Em 2 de fevereiro de 2006, retornou a diocese como vigário paroquial da Paroquia do Coração Eucarístico de Jesus – Santuário de Adoração. Em 2 de fevereiro de 2007 recebeu a provisão de Administrador Paroquial da mesma paróquia, onde permaneceu no cargo até 20 de outubro de 2011, quando assumiu o ofício de pároco na mesma paróquia.

Em Caratinga, ainda assumiu como vigário paroquial do Santuário em 15 de fevereiro de 2013, e em 15 de outubro do mesmo ano recebe a provisão de Administrador Paroquial.

Em 21 de março de 2019 retornou a Caratinga, quando novamente assumiu o ofício de pároco. Desde 10 de maio de 2022 atuava como vigário paroquial do Santuário, no Bairro Santa Zita.