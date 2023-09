Acidente envolvendo automóvel e trator na BR-116, em Fervedouro

Carro de passeio era dirigido por Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo

FERVEDOURO – Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, se envolveu em um acidente na BR-116 entre Fervedouro e Divino, na noite desta quarta-feira (13).

Segundo informações, Márcio, de 87 anos, conduzia seu veículo, quando se chocou contra um trator de pequeno porte que acessava a rodovia pelo acostamento. O condutor do trator é um morador da comunidade de São Roque, em Fervedouro.

No veículo estavam estava o ex-presidente do flamengo, a esposa e outra ocupante, que vinham do Rio de Janeiro para a cidade de Divino, visitar familiares.

O condutor do trator foi arremessado da beira do asfalto para o pasto. O tratorista foi socorrido pela equipe da Eco Rio Minas e foi levado para o hospital, consciente, se queixando de dores na perna, e não teve nenhum ferimento grave.

Márcio e as passageiras do automóvel, além do susto, se queixavam de dores leves pelo choque, mas dispensaram atendimento médico.

Márcio Braga presidiu o Flamengo em seis mandatos: 1977/1978, 1979/1980, 1987/1988, 1991/1992, 2004/2006 e 2007/2009. O dirigente deixou o Flamengo em dezembro de 2010 e não ocupa cargo no clube desde que deixou a presidência. Em janeiro deste ano, ele concorreria à presidência do Conselho de Grandes Beneméritos, mas retirou a candidatura.

Informações e fotos: Paulo Roberto da Rádio