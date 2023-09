Multidão participa do encerramento do Jubileu em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO- Uma multidão se reuniu na Praça Padre Dionísio Homem de Faria, para o encerramento da 104ª edição do Jubileu do Senhor Bom Jesus. Tradicionalmente, Bom Jesus do Galho recebe grande público no mês de setembro, para a grande celebração, com fiéis de diversas localidades.

O pároco padre Dione Leandro faz um balanço dos sete dias de evento: “Foi um tempo de muita graça e muita benção na vida da nossa comunidade paroquial, como também na vida da nossa diocese de Caratinga. Esse jubileu é um dos maiores da nossa diocese, em idade esse é o segundo maior jubileu da nossa Diocese de Caratinga”.

Padre Dione enfatiza a participação a participação massiva das diversas romarias ao longo do Jubileu. “Normalmente, as pessoas se concentravam dia 14, para a celebração das 15h com as bênçãos. Esse ano, as romarias foram diluídas ao longo dos sete dias de oração e no dia de hoje (ontem), a participação intensa de fiéis na nossa praça e, também, durante todas as celebrações dentro do nosso Santuário”.

Relatos de graças e bênçãos. Gratidão, fé e devoção, como cita padre Dione. “Na sala de promessas, objetos, uma foto, recordação daquela graça que receberam. Importante ressaltarmos isso, que a graça é sempre oferecida por Deus nas nossas vidas e o Senhor Bom Jesus, sempre, ao longo dos nossos dias, vai nos concedendo muito mais do que nós ousamos pedir. E é bonito percebemos nossa expressão de fé. Chama muita atenção no nosso Jubileu a experiência de passar em frente à imagem do Senhor Bom Jesus, as pessoas passam com grande fé, demoção e amor. Isso me comove muito, justamente porque elas derramam ali, aos pés da imagem do Senhor Bom Jesus, as suas vidas, sentimentos, alegrias, angústias e esperanças”.

Ao voltarem para suas casas, os fiéis levam do Jubileu uma grande mensagem de esperança, como afirma padre Dione Leandro. “Na certeza daquilo que nós trabalhamos ao longo deste nosso Jubileu como tema central ‘Nós tudo podemos naquele que nos fortalece’, que é o Cristo Nosso Senhor. Por isso, rogamos a Deus, que continue abençoando, fortificando, a cada romeiro e romeira do Senhor Bom Jesus”.

Dionízio de Oliveira Silva, 82 anos, saiu de Governador Valadares para participar do Jubileu pela terceira vez. Ele afirma que já tem uma história com a região de Bom Jesus do Galho. “Sou natural de Raul Soares e todos os meus familiares têm suas raízes nessa cidade, também em Vermelho Velho, Vermelho Novo, nessa região. Recebi esse nome em razão dos trabalhos do padre Dionísio Homem de Faria”.

O idoso, que também é escritor de livros religiosos, descreve a sensação de participar do evento e destaca mais um ano de bênçãos. “O Jubileu é uma forma de todos nós, brasileiros, mineiros, em especial de reavivar a nossa fé, aproximar do Senhor Bom Jesus e fazer parte de todo esse cerimonial, que é lindíssimo. Tenho não somente história de promessa, mas, como de um milagre que eu já recebi através do Senhor Bom Jesus. É só bênçãos e ano que vem pretendo voltar novamente, se Deus quiser”.