“A história do outro muda a gente” é um livro para tocar a sua alma!

Lucas Galdino e Alexandre Simone são os criadores do Histórias de Ter.a.pia, um projeto que desafia a sociedade a dialogar mais. Com frequência, os vídeos de pessoas reais contando suas histórias enquanto a lavam louça viralizam nas redes sociais. No facebook, 2,4 milhões de pessoas acompanham as publicações. O sucesso fez com que o conteúdo fosse adaptado para podcast e programa de TV. Agora, Lucas e Alexandre embarcaram em uma nova jornada: o lançamento do primeiro livro.

“A história do outro muda a gente” está em pré-venda pela Editora Nacional até 20/02. O livro resgata 23 histórias e traz reflexões sobre elas com o objetivo de mostrar que é possível – e necessário – aprender com as vivências dos outros. Além disso, a obra conta com prefácio de Alexandre Coimbra Amaral, um dos grandes escritores contemporâneos de não ficção.

Entrevistei Lucas e Alexandre para o Entre Livros e fiquei ainda mais encantado com o trabalho desenvolvido por eles. A admiração não coube em apenas um programa, por isso, trouxe para a coluna literária do DIÁRIO um pouco dessa conversa maravilhosa sobre o lançamento:

Daniel Dornelas: Meninos, logo o livro estará nas mãos dos leitores. Como vocês se sentem ao ver esse projeto ganhar forma?

Lucas Galdino: Muito feliz! A expectativa que a gente tinha já foi ultrapassada. A nossa comunidade abraçou a ideia e está embarcando nessa nova empreitada. Nós selecionamos as histórias através de seis capítulos que compõem fases pelas quais todas as pessoas passam durante a vida. Por exemplo, Eliana sempre trabalhou com pessoas em situação de rua. Quando ela se viu na mesma situação, encontrou o seu propósito. É um novo ângulo. Acho que complementa tudo aquilo que fizemos até agora.

Daniel Dornelas: Como foi a reação das pessoas que inspiraram o livro quando vocês o levaram até elas?

Alexandre Simone: Foi muito especial porque a gente pôde voltar na casa dessas pessoas e compartilhar o texto. Quando ouvimos a nossa vida contada por outra voz, bate de um jeito diferente. Percebemos nossa própria força. Talvez seja uma coisa legal de todo mundo fazer: escrever e pedir para alguém ler em voz alta. Estávamos preocupados para saber se elas iriam gostar, mas elas se emocionaram e acharam que contamos direitinho.

Daniel Dornelas: Qual recado vocês dariam para quem ficou curioso para conhecer “A história do outro muda a gente”?

Lucas Galdino: O livro traz ensinamentos que a sociedade foi perdendo em meio a esse corre corre. A gente não consegue nem parar para conhecer o vizinho. Tem muita gente em São Paulo que mora em condomínios e não sabe quem vive ao lado. O livro é um convite para essas pessoas voltarem a se conectar umas com as outras.

Certa vez, alguém me disse o seguinte: o que nos diferencia dos outros seres na face da terra é a nossa capacidade de aprender com as experiências de outras pessoas. Lucas e Alexandre me lembram todos os dias através da internet que é possível ouvir com atenção e aprender com todo tipo de gente.

Espero que “A história do outro muda a gente” alcance milhares de leitores pelo Brasil. Eu acredito no poder transformador da literatura. E você?

DANIEL DORNELAS é escritor, produtor de conteúdo e estudante de medicina. Apresenta no Entre Livros na TV UNEC.