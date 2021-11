Diário de Caratinga

Inhapim realiza I Semana Municipal da Consciência Negra

Evento aconteceu entre os dias 17 e 20 de novembro e contou com a participação de grupos de consciência negra e congado da região

INHAPIM – O município de Inhapim realizou pela primeira vez a Semana Municipal da Consciência Negra que devido ao grande sucesso se tornará data fixa no calendário de eventos do município. Esta ação foi realizada pelo grupo de cultura afro-brasileira “Tá No Sangue” do bairro Santo Antônio, sob a liderança de Imaculada Silva, a popular “Tia Ladinha”. O movimento contou também com o apoio do Departamento Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Paróquia de São Sebastião de Inhapim. “Estamos vivendo um momento muito importante, pois após uma caminhada de 20 anos, hoje o grupo Tá no Sangue consegue concretizar esse sonho de realizar esta semana, dando maior visibilidade a nossa causa e ao nosso trabalho, por isso gratidão a todos os participantes e parceiros”, agradeceu Imaculada Silva.

Durante a semana foram realizadas caminhada, homenagens, celebrações religiosas, roda de conversas, apresentações culturais e atividade de formação. No dia 17, o grupo “Tá no Sangue”, juntamente com o grupo de Congado São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de São Domingos das Dores, realizou uma concentração no bairro Santo Antônio e em seguida, uma caminhada pelas ruas da comunidade até a igreja local, onde foram homenageados antigos membros do grupo da consciência negra como o senhor Antônio Lino e seu Filho Edson Pelé. Ao final, houve a Santa Missa, presidida pelo padre José de Fátima Rosa, membro do grupo Tá no Sangue e também do Congado. “Estamos muito felizes em contribuir com a realização desta semana e em saber que nossos movimentos de manifestação cultural estão sendo reconhecidos e tendo espaço de voz”, disse Vitor Fonseca Trindade, líder do grupo de Congado.

No dia 19, no Centro de Evangelização da Paróquia São Sebastião, aconteceu uma roda de conversa com o índio, Valdinam, da Tribo Tupinambá, localizada na Vila Olivença no sul do estado da Bahia, próximo ao município de Ilhéus. Valdinam é missionário na recuperação de dependentes químicos e reside, atualmente, na instituição Casa de Davi, município de Entre Folhas. Durante a roda de conversa, o indígena apresentou o histórico de lutas de sua tribo pelo respeito do “homem branco” às terras da tribo e a sua cultura. Ele destacou, ainda, a importância dos movimentos de resistência de negros e índios pela promoção da igualdade racial. “Esse intercâmbio entre culturas é muito válido, pois além de conhecimento traz fortalecimento pra caminhada dos movimentos, em especial no combate ao racismo, mal que continua, infelizmente, presente em nossa sociedade, afirmou Valdinam.

O término da semana, aconteceu no dia 20, data de celebração nacional do dia da consciência negra e dia de Zumbi dos Palmares, líder negro combatente da escravidão em Alagoas entre os anos de 1655 e 1695. O fechamento das atividades deu-se com a realização do I Fórum Municipal de Promoção da Igualdade Racial, realizado pelo COMPIR – Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, conduzido pelo vereador Marsonnilo Ferreira, que apresentou dados da realidade do povo negro no Brasil; os desafios do combate ao racismo e propôs a construção do plano de ação das atividades do conselho para 2022. “Estamos muito alegres e satisfeitos com a realização desta que será a primeira de muitas semanas da consciência negra em Inhapim, pois, assim, estaremos cada vez mais refletindo e estimulando a promoção da igualdade racial”. E por último, na Capela Nossa Senhora do Rosário na Rua dos Amaros, houve a Santa Missa de encerramento da semana, celebrada pelos padres Alan Pedrosa e José de Fátima, com participação dos grupos de consciência negra Tá No Sangue de Inhapim, Pérola Negra de Dom Cavati/MG e São Benedito de Caratinga, além do grupo de Congado de São Domingos das Dores.

Assessoria de Comunicação