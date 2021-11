Futsal feminino é destaque em Santa Bárbara do Leste

Primeiro Torneio de Verão contou com a participação de oito equipes

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último domingo (21) o Ginásio Poliesportivo Joaquim Gomes Lopes foi palco de um empolgante evento esportivo: O Primeiro Torneio de Verão de Santa Bárbara do Leste. Oito times de futsal feminino participaram da competição.

De acordo com uma das organizadoras do evento esportivo, Andreiza Miranda, os times Promessa e Promessa II, de Santa Bárbara do Leste, representaram o município na competição. Além disso, segundo Andreiza, o Torneio contou com a participação de times das cidades de Colatina (ES), São José do Mantimento, Taparuba, Caiana, Manhuaçu e Orizania/Divino.

A competição aconteceu durante todo o dia e, após eliminar os adversários, os times Promessa, de Santa Bárbara do Leste, e Capixaba, de Colatina, classificaram-se para a final do torneio. Na decisão, o Capixaba venceu o Promessa por 7×2.

Durante todo o dia, diversas pessoas foram ao Poliesportivo para acompanhar os jogos. A organização do Torneio agradeceu às empresas locais, a alguns empresários e à Prefeitura, que deram total apoio para que fosse possível realizar essa primeira edição do Torneio de Verão. Além disso, os organizadores agradeceram às atletas pelo empenho e à população, que foi ao Ginásio Poliesportivo para prestigiar os jogos.

Segundo Andreiza Miranda, a expectativa é de que no próximo ano seja realizada a segunda edição do Torneio de Verão. Andreiza ressalta que grandes atletas participaram dos jogos nesse domingo, demonstrando ter muito talento e, principalmente, muito amor pelo esporte.

A prefeita Wilma Pereira, a vice-Prefeita Beth Leles e a secretária municipal de Esporte, Meire Débora Silveira, acompanharam alguns jogos e parabenizaram as atletas e a organização pelo empenho para garantir o sucesso do Primeiro Torneio de Verão de Santa Bárbara do Leste