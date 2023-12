4ª edição do jogo de Casados contra Solteiros da Associação Desportiva do Bairro Anápolis

CARATINGA – Foi realizada no último domingo (17), a quarta edição da partida de futebol entre Casados contra Solteiros promovida pela Associação Desportiva do Bairro Anápolis. O evento foi marcado pela homenagem ao participante das edições anteriores, César Pena, que faleceu em agosto deste ano.

O jogo foi marcado pela goleada aplicada pelo time dos Solteiros pelo placar de 5 a 1. O evento contou com a famosa resenha e nesta edição, esse encontro foi realizado na AABB.

A confraternização ainda teve o tradicional pagode, que ficou a cargo da banda Pura Sedução, que é do próprio Bairro Anápolis.

Os organizadores Amarildo Marcondes, Marlon Andrade e Albert Alcântara agradeceram as entidades e pessoas que colaboraram para concretização deste evento. “Nosso muito obrigado ao Departamento de Esporte da Prefeitura de Caratinga, na pessoa do superintende Rodrigo, ao empresário Rogério Soares (Supermercado Soares), que é nascido e crescido no bairro Santa Cruz; e ao vereador e parceiro de sempre, Noé da Farmácia. Agradecemos a todos que estiveram presentes nesta edição e bem como todos que apoiaram de alguma forma o evento esse ano. Desejamos a todos um feliz Natal e um próspero ano Novo”.