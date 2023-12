Funcime faz balanço das atividades esportivas desenvolvidas

CARATINGA- A Fundação Cidade dos Meninos (Funcime) é uma entidade de direito público, sem fins lucrativos, cuja proposta é orientar crianças e adolescentes na formação do caráter e escolhas positivas e conscientes, auxiliando no desenvolvimento educacional, cidadão e profissional e que atua há 39 anos em Caratinga.

Além das atividades educacionais, oferta de cursos de capacitação profissional e atividades cívicas, a Funcime também desenvolve atividades esportivas e culturais para as mais de 700 crianças e adolescentes assistidos em 2023.

As atividades esportivas são desenvolvidas pelo professor de educação física Carlos Ribeiro que, ao longo do ano (fevereiro a dezembro) trabalhou com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos na qual foram desenvolvidas atividades com o objetivo de trabalhar o convívio social, a psicomotricidade e atividades de iniciação esportiva nas modalidades de futsal, voleibol, handebol e basquete, além de atividades lúdicas envolvendo recreação, dama e peteca. Ao final de cada bimestre foi realizado um campeonato interclasse envolvendo as turmas e alunos com a atividade esportiva trabalhada no período.

As atividades esportivas da Funcime são voltadas à promoção de práticas corporais ligadas à assistência educacional e realizadas no contraturno escolar com periocidade semanal.