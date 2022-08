1º Encontro do União Brasil Mulher Regional acontece em Caratinga

CARATINGA – O partido União Brasil Mulher Regional Vale do Aço e Caratinga, realizou nessa quarta-feira (10) na Câmara Municipal, o primeiro encontro em Caratinga.

A ativista política Biba Maciel disse que se trata de uma semente que “está sendo plantada por um partido que Caratinga poderá cobrar, poderá esperar e poderá concretizar muitos benefícios para essa cidade, para esse município, para essa região, porque teremos representantes aqui que poderão atender nossos clamores. Meu interesse aqui é exclusivamente por Caratinga, para ser aliança entre Caratinga e seus sonhos, e que eu possa fazer parte desta realização. Todas nós mulheres estamos azul e rosa, mas estamos no azul do céu, porque a valorização da mulher, muito embora eu não seja feminista, sou feminina, mas a participação da mulher está comprovada através da sua sensibilidade, através do seu senso de humanismo, que ela pode juntamente com seu parceiro, ou parceiros caminhar e desfrutar de estradas, além de promissoras, realizadoras. Senhoras, senhoritas, jovens, crianças que já cresçam com esse espírito vencedor que na verdade a vida só se sustenta quando se busca algo que possa nos realizar”, disse Biba Maciel.

O médico e pré-candidato a deputado estadual, Leonardo Condé, disse que o União Brasil é o maior partido que se tem e atualmente está dando atenção ao tema da importância da mulher na política. “União Brasil selecionou algumas cidades mineiras para difundir esse projeto e para nossa felicidade, o União Brasil reconheceu a importância do município caratinguense no nosso estado, trazendo esse evento para nosso município”, destacou Leonardo Condé.

E como pré-candidato a deputado estadual Leonardo Condé disse que deseja levar toda sua experiência da área médica para a saúde pública e com isso beneficiar mais pessoas.

O presidente estadual do União Brasil, deputado federal Marcelo Freitas, ressaltou que compreende com clareza, falando em nome do União Brasil, que a importância da mulher na política é essencial para que a democracia seja plena. “Nesse sentido eventos como esse tem o propósito acima de tudo de fomentar a participação da mulher para que ela possa ocupar cada vez mais espaço, afinal de contas o lugar da mulher é onde ela quiser e a gente acredita que a participação da mulher na política é uma maneira efetiva de incluí-la cada vez mais na sociedade brasileira.

Um dos propósitos desse encontro é fortalecer essas mulheres e fazer com que elas participem, o União Brasil é um partido que busca incluí-las cada vez mais. Temos buscado trata-las da melhor maneira possível e eventos como esse, fortalecem essa participação tão almejada pela sociedade brasileira”.