Prefeitura de Inhapim entrega kits esportivos para escolinhas de futebol e futsal

INHAPIM – A Secretaria de Esportes e Lazer entregou kits esportivos para atender os trabalhos desenvolvidos pelas escolinhas de futebol e futsal da União Atlética Inhapinhense – UAI, no centro e no bairro Santo Antônio.

A entrega dos kits esportivos ocorreu na sede da prefeitura onde o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o secretário de Esportes e Lazer, Jean Siqueira, repassaram o material aos servidores que trabalham diretamente com as crianças e adolescentes nas escolinhas de futebol inhapinhense, Ernani Magno Corrêa de Lima (Nãninho), John Albert Sales e Joel de Souza Toledo. “Estamos entregando hoje para nossa equipe de profissionais que trabalham nas escolinhas de futebol e futsal do UAI, 40 coletes personalizados, 45 bolas de futebol e 15 bolas de futsal para atender as atividades desenvolvidas com nossas crianças e adolescentes tanto no estádio municipal Dr. Guilhermino de Oliveira, aqui no centro da cidade, pelo professor Ernani, quanto no campo de futebol do bairro Santo Antônio, dirigida pelo professor Joel Toledo, e na quadra de esportes do bairro Santa Cruz pelo professor John Sales”, comentou.

Representando o deputado estadual André Quintão (PT-MG), autor da emenda parlamentar que propiciou a compra dos kits esportivos para as escolinhas de futebol, o vereador Marsonnilo Ferreira (PT) enalteceu o trabalho desenvolvido pela equipe esportiva da secretaria de Esportes e Lazer com as crianças e adolescentes inhapinhenses. “Gostaria de registrar o brilhante trabalho que a equipe esportiva da secretaria de Esportes e Lazer de Inhapim vem proporcionando as nossas crianças e adolescentes, ofertando atividades físicas através do futebol e futsal, retirando dezenas delas da ociosidade, das ruas, deixando-as longe da criminalidade e do mundo das drogas. Quando levei essa demanda ao deputado estadual André Quintão, parceiro do nosso mandato em Inhapim, de pronto ele se colocou à disposição para destinar recursos para compra de kits esportivos, e através dele, hoje estamos atendendo nossa população” informou o vereador.

Para finalizar, o prefeito Marcinho agradeceu o vereador Marsonnilo pela parceria, bem como, elogiou o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Lazer nas escolinhas do UAI no centro, bairro Santa Cruz e Santo Antônio. “Investir em atividades esportivas que proporcionam saúde e qualidade de vida para as famílias inhapinhenses é uma das metas perseguidas pela administração municipal. Em nosso primeiro mandato revitalizamos completamente a quadra de esportes do bairro Santa Cruz com a instalação de cobertura em telhas de zinco, e iniciamos naquele bairro um projeto esportivo voltado para o futsal, conduzido pelo professor John Sales, já no estádio Dr. Guilhermino de Oliveira e no campo do bairro Santo Antônio os professores Ernani Magano e Joel Toledo desempenham um brilhante trabalho esportivo com nossas crianças e adolescentes no futebol. Esporte é prioridade em Inhapim, e com as bênçãos de Deus estamos buscando construir uma cidade melhor para todos. A reforma da praça de esportes, local de referência esportiva em nossa cidade que estava desleixado e recebeu grande investimento, instalação de seis academias ao ar livre na cidade e nos distritos, jogos e competições mensais e atividades nas praças e nos distritos, além dos atuais investimentos na modernização e completa revitalização do ginásio poliesportivo, bem como, a construção de quadras nas escolas municipais Dr. Alípio Fernandes e Ione Ambrosina de Siqueira são exemplos destes investimentos”, concluiu o prefeito Marcinho.

Assessoria de Comunicação