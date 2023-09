18º Salão de Humor de Caratinga presta homenagem a um dos pioneiros dos salões de humor realizados no Brasil

Fernando Coelho dos Santos Fernando Coelho e o caratinguense Zélio Alves Pinto criaram em 1973 o 1º Salão Mackenzie de Humor e Quadrinhos

CARATINGA – Considerado o “pai da ideia dos salões de humor no Brasil”, Fernando Coelho dos Santos será o homenageado do 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga, como caricatura temática através do 3º Festival Jal&Gual.

Fernando Coelho e o caratinguense Zélio Alves Pinto, criaram em 1973 o 1º Salão Mackenzie de Humor e Quadrinhos, o primeiro realizado no Brasil, que desde então, influenciou os mais de 130 eventos, que até hoje seguem seus conceitos iniciais, tanto na organização, regulamento, formatação e premiação. Estes vários salões, são responsáveis por nossas destacadas gerações de humoristas gráficos.

“Neste ano em que o nosso evento atinge a maioridade, achei por mérito e justiça, prestar esta singela homenagem ao Fernando Coelho por tudo que ele fez e representa, para a evolução deste segmento do humor gráfico brasileiro, que, por sua vez, vem sendo uma plataforma que os artistas ainda continuam sendo valorizados, como forma de aplicar o seu talento e expressar a sua mensagem”, declarou o cartunista e produtor cultural Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra, realizador do Salão de Humor de Caratinga.

Ao receber a notícia da homenagem, Fernando demonstrou-se muito agradecido o seu depoimento: “Quem diria que depois de 50 anos após ter feito o primeiro salão de humor e quadrinhos do Brasil, o Salão Mackenzie de Humor e Quadrinhos, eu receberia tão significativa homenagem de um dos mais agitados e competentes salões de humor mundial, o Salão Internacional de Humor de Caratinga.

Apesar de ter dedicado minha vida universitária e profissional ao ramo empresarial, além do Salão Mackenzie fiz algumas incursões na área do humor gráfico, dentre elas, em 1976 a possivelmente primeira distribuidora de tiras de história em quadrinhos nacionais, e mais recentemente a Curadoria da exposição “O PASQUIM 50ANOS!”, em parceria com meu irmão Zélio Alves Pinto, e o desenvolvimento de um site dentro da plataforma da Biblioteca Nacional Digital com todas as 1.702 edições digitalizadas d’O Pasquim. Fica aqui meu emocionado agradecimento pela homenagem ao valoroso e heroico Edra. Eita trem bão dimais, sô! Abx”, Fernando Coelho dos Santos.

Aluno no curso de Economia no Mackenzie em 1973, quando se tornou secretário do Diretório da Faculdade e ingressou no DCE (Diretório Central dos Estudantes) do Mackenzie como vice-presidente Administrativo. Foi aí que, ao mexer na papelada do Diretório, encontrou informações sobre a realização, dois anos antes, de um Concurso Interno de Caricatura que o cartunista Alcy Linares, então aluno da arquitetura, foi o grande premiado. Desde 70 ele ia direto para o Rio de Janeiro, adorava o Pasquim e seus cartuns, e ao ler essa história ficou super entusiasmado com a ideia desse concurso.

“O material fazia referência a Sônia, ex-aluna do Mack que tinha sido organizadora, e de um tal de Zélio, que tinha ajudado na organização, disse Fernando, que então começou a procurar no Mackenzie quem conhecia a tal da Sônia que, ao conhecê-la, o levou à casa do Zélio. De conversa em conversa a ideia de criar o evento foi tomado corpo. O Zélio sugeriu que a participação ampliasse para todo o Brasil, e não somente para os alunos do Mackenzie, permitindo também que mais artistas participem. Assim surgiu então, o primeiro salão de humor realizado no Brasil.

Salão Mackenzie de Humor e Quadrinhos

Decidiram fazer um evento com desenho de humor, englobando, além da caricatura, a charge, o cartum, e ia história em quadrinhos no contexto do concurso. Começaram a redigir o regulamento, destinaram uma verba do diretório para os prêmios e para a organização. Zélio fez um cartaz só para a divulgação do Salão, com o regulamento e valores da premiação, outro para divulgar a exposição. Conseguiram patrocínio para a impressão, a Reitoria da Faculdade ajudou com impressos que foram enviados para rádios, jornais, TVs e Faculdades em todo o Brasil e com o Zélio sempre orientando e ajudando na indicação das pessoas chaves do meio das artes e do meio jornalístico.

O Salão Mack saiu em todos os principais veículos da mídia de diversos Estados brasileiros, inclusive com destaque no Pasquim e o salão foi realizado com grande número de participação e sucesso de público.

No ano seguinte, em 1974, Fernando Coelho ajudou o Zélio na criação Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que nesse ano está comemoração os seus cinquenta anos como um dos maiores salões de humor do mundo. Depois disso criaram a primeira distribuidora de tiras de HQ brasileira. Em 2020, juntos novamente, Fernando e Zélio montaram uma maravilhosa exposição no MASP. Estas realizações, entre outras parcerias, foram registradas no livro “1973, Quando Tudo Começou – História do 1º Salão Brasileiro de Humor e Quadrinhos””, publicado em 2016.