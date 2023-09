IMBÉ DE MINAS EM MOVIMENTO

Projetos sociais e outros setores em desenvolvimento em benefício da comunidade

IMBÉ DE MINAS- Com 6.986 habitantes, o município de Imbé de Minas vem se destacando nos mais diversos setores com projetos voltados para a comunidade.

O prefeito João Batista conversou com a reportagem e enfatizou que o executivo vem trabalhando na infraestrutura de Imbé de Minas. “A gente tem várias obras hoje no município. Pegamos o município com as ruas muito esburacadas, a escola bastante danificada. E com recursos do município e várias emendas parlamentares, conseguimos avançar muito na questão da infraestrutura do nosso município”.

Na área de Educação, ele destaca algumas aquisições que contribuíram para as atividades escolares. “Conseguimos reformar e equipar todas as escolas com os equipamentos necessários para desenvolvimento das crianças com TVs, computadores e vários outros incrementos para melhorar o ensino do nosso município. Isso não é gasto, isso é investimento. Investir na Educação é investir no futuro da nossa cidade”.

No setor de obras, o prefeito cita vias que receberam calçamento e asfaltamento, bem como pontes que contribuíram para melhorar o acesso dos imbeenses. “Fizemos várias obras no município, calçamento com bloquetes; asfaltamos as avenidas Sebastião Alves Durval e Padre Celestino Cicarine. Já calçamos várias ruas, nas zonas rurais também. Tem duas pontes importantes do município, uma na Avenida Antônio Dias e outra lá embaixo no Rio Preto, a ponte do Chico Marciano. Além de várias pontes de madeiras dentro do nosso município. Estamos iniciando um asfaltamento no Córrego do Cedro, além de alguns morros que tiveram pavimentação com bloquete, como o morro do J, que dá acesso a São Domingos das Dores e várias localidades. Temos obras também nos distritos de Manducas e Graçópolis”.

A Prefeitura também articulou parcerias do município com a Emater, que promove capacitação, dentre outros benefícios na Agricultura. “Avançamos muito, quando entramos a Emater não tinha fechado convênio e os produtores não tinham nem como pegar financiamento no banco para melhorar sua produção. Nosso município avançou muito em todas as áreas e ainda tem muita coisa para vir”.

Se tratando de veículos e maquinários que fazem parte da frota administrativa, o prefeito Batista também cita aquisições importantes. “Reformamos a frota de veículos da saúde, com van, carro para transformar pacientes, além de três veículos para agricultura, para transportar as mercadorias dos produtores rurais para o banco de alimentos. Conseguimos também uma pá carregadeira nova para atender a nossos produtores rurais com carreador, caixa de contenção, sendo mais um benefício”.

Saúde e Assistência Social também receberam projetos importantes para a qualidade de vida da população. “Na saúde liberamos muitos exames, consultas e cirurgias. Assistência social temos vários projetos como o Batuque Batucada, o balé e forró da melhor idade”.

Batista está em seu primeiro mandato. Antes de assumir a Prefeitura de Imbé de Minas, ele foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Para o chefe do executivo, o balanço é positivo. “A experiência é diferente. Entrei no Sindicato em 2002, fiquei à frente como presidente 18 anos. Sindicato é uma coisa, prefeitura é outro. Como prefeito peguei uma experiência nova, os desafios são muitos, mas, com a colaboração do povo, o povo tem me ajudado muito. Tenho que agradecer, o povo aqui tem sempre me ajudado nos momentos difíceis. Agradeço primeiro a Deus e depois ao povo da nossa cidade”.

BATUQUE BATUCADA

Na área de Assistência Social, o município tem realizado muitos projetos, como destaca a secretária Kezia Paulino. “Nosso público prioritário é formado por mulheres, crianças e adolescentes. Para mulheres ofertamos o PAF serviço de convivência, ofertamos uma oficina de unha e gel para profissionalizar mulheres, para que elas possam gerar renda e ajudar em casa”.

Um dos projetos de destaque é o Batuque Batucada, que envolve crianças e adolescentes que aprendem a arte musical com criatividade e reaproveitamento de materiais recicláveis. “É um projeto que já estamos com ele há quase dois anos atendendo a crianças e adolescentes, com intuito de tirá-los da rua e aplicando valores familiares, institucionais, que agreguem aos pais e ajudem na educação. Tem muita adesão, os meninos se sentem muito valorizados, pois, participam de muitas apresentações, são convidados para eventos em outros municípios”.

Maria do Socorro Macedo Silva, coordenadora do projeto, enfatiza que os resultados têm sido bastante positivos. “Fizemos visitas, a busca ativa, iniciamos as aulas e foi um sucesso. Já vai fazer dois anos e eu amo essas crianças. É um projeto que incentiva muito que eles possam ir ao encontro do outro, interagir. O batido da lata é o batido da vida, movimenta mesmo as famílias”.

Everton Roberto, o Veveto, professor e idealizador do projeto, destaca que a comunidade de Imbé de Minas correspondeu às atividades. “O projeto teve uma aceitação muito grande da sociedade, que abraçou nossa causa. A cidade de Imbé abriu as portas para receber nosso projeto. Temos feito um trabalho de desenvolvimento técnico, prático e cultural a nossas crianças e jovens de Imbé.

O projeto funciona todas as quintas-feiras, nos turnos matutino e vespertino. Inscrições ainda estão disponíveis diretamente no Cras.

ESPORTE

A Associação Desportiva de Imbé de Minas (Adim) foi fundada em 30 de maio de 2014. Mas, a história da escolinha de futebol iniciou suas atividades ainda em 2009. O sucesso do projeto continua, sob a coordenação de cabo Grosse.

“De lá para cá foi um divisor de água para nós, pois, conseguimos, além de melhorar o projeto, buscar especialização, captar mais recursos e hoje transformar o projeto numa referência no Leste de Minas Gerais, contribuindo para formação do cidadão e do futuro jogador de futebol”, frisa o militar.

A escolinha funciona com alunos de cinco a 17 anos. Conforme cabo Grosse, os alunos têm uma noção ampla do esporte, do nível iniciante ao mais avançado. “Fazemos o trabalho do sub-7 e sub-9 com iniciação, posteriormente, já começamos a fazer um trabalho com o sub-11 e o sub-13, além de uma faixa de especialização no sub-15 e sub-17. O atleta tem a condição de passar por 12 anos no projeto, uma forma de contribuir na formação do cidadão”.

O trabalho vem rendendo frutos, com atletas se destacando e conquistando oportunidades em grandes equipes, como frisa. “Temos participado de avaliações, já veio Santos, Flamengo, América Mineiro, Atlético, Cruzeiro e dentro dessas captações realizadas, hoje temos um atleta no Inter de Porto Alegre e outro no Atlético Mineiro. Isso pra nós é uma felicidade imensa, mas, não vamos perder essa essência de projeto social, logicamente se tiver uma oportunidade no futebol a nível profissional ficamos muito felizes com isso”.

Uma conquista da associação foi o início das obras para construção da sede social. “Reunimos com engenheiros e graças a Deus construímos três pavimentos, uma área administrativa, uma para formação com academia e salas de aula e o terceiro pavimento, com área de eventos e assembleia. Graças a Deus conseguimos captação de recursos com empresas, convênios, editais da nossa comarca e emendas parlamentares”.

Para cabo Grosse, a comunidade abraçou o projeto. Inclusive, em 2019, a escolinha foi eleita como melhor projeto social de Minas Gerais envolvendo militares. Ele enfatiza que os interessados ainda podem procurar a Adim para realizar inscrições. “São quatro pilares de sustentação do nosso projeto, que são educação, esporte, religião e família. Mas, para participar primeiramente tem que estar matriculado na escola, o primeiro critério que não abrimos mão. Depois, participar com a gente realizando as atividades de terça a sábado com a gente. Durante a semana, atividades de esporte, treinos, parte física e fim de semana jogos amistosos ou campeonatos na região”.