12° Departamento de Polícia divulga dados de acidentes de trânsito de 2020 a 2024

Caratinga registrou aumento de 28,30% de ocorrências neste período

DA REDAÇÃO – O 12° Departamento de Polícia divulgou os dados de acidente de trânsito de 2020 a 2024. No caso de Caratinga, chama atenção o acréscimo. Pois em 2020 foram 710 ocorrências; no ano seguinte, 731; já em 2022, 741; no ano de 2023, 819; e no ano passado, 911. Ou seja, um aumento de 28,30%.

DADOS GERAIS

Os dados gerais apresentados sobre os acidentes de trânsito na área de todos o 12º Departamento de Polícia (compreendendo suas 97 cidades) refletem um panorama que pode ser analisado de forma positiva em alguns aspectos importantes. Observando o período de 2020 a 2024, destaca-se uma redução proporcional das ocorrências com vítimas no contexto de um aumento global no número total de ocorrências, ou seja, mesmo havendo um ligeiro acréscimo nos acidentes (16.737 para 17.430), houve redução no número de vítimas (5.696 em 2023 para 5.196 em 2024, ou seja, uma queda de 8,77%) o que pode indicar que as intervenções de segurança e conscientização têm sido eficazes na redução da gravidade dos acidentes.

O aumento da frota nas cidades, não proporcionou um aumento das vítimas, o que pode ser apontado como fator positivo, segundo o delegado Gilmaro Alves. Outro fator positivo é que o ano de 2024 apresentou o menor número de vítimas, considerando os últimos cinco anos.

Aumento dos Acidentes sem Vítimas: As ocorrências sem vítimas passaram de 8.504, em 2020, para 12.234, em 2024, representando um aumento significativo. Contudo, o número de vítimas do trânsito diminuiu, já que as colisões têm resultado em menos lesões.

Estabilidade em Tipos Específicos de Acidentes: O número de acidentes por colisões frontais e choques manteve-se relativamente estável ou com aumentos controlados. Essa constância pode sugerir que motoristas e autoridades estão mais preparados para lidar com situações críticas, reduzindo a severidade dos incidentes.

Melhor controle sobre fatores como derrapagens e má visibilidade: O número de acidentes causados por derrapagem permanece estável (91 em 2024), o que pode refletir investimentos em pavimentação ou maior cuidado dos motoristas. Já os casos de má visibilidade diminuíram, passando de 201 em 2023 para 159 em 2024, o que sugere avanços nas condições de sinalização e iluminação. O número de acidentes nas regionais de Caratinga, Itabira, João Monlevade e Ponte Nova diminuiu quando comparados os anos de 2024 e 2023. Os números são otimistas, visto que havia um aumento crescente nos índices de 2020, 2021, 2022 e 2023, apresentando queda em 2.204. A falta de atenção foi uma das principais causas, enquanto o choque foi o tipo principal de acidente.

Apesar do aumento em acidentes causados por “Falta de Atenção”, percebe-se que o cenário em outras causas, como “Derrapagens” e “Defeitos no Veículo”, se mantém estável. Isso pode ser consequência de ações educativas, melhorias nas vias e maior fiscalização.

Em síntese, os dados revelam desafios contínuos na busca por um trânsito mais seguro, mas também evidenciam progressos. Essa análise permite enfatizar a importância de iniciativas como campanhas educativas, investimentos em infraestrutura viária e aperfeiçoamento da fiscalização para consolidar essas tendências positivas nos anos futuros.

O Departamento apresentou uma média diária de 53 ocorrências de acidentes, considerando os 97 municípios sob sua responsabilidade. A cidade de Ipatinga destacou-se ao registrar, sozinha, uma média diária de 11 acidentes. O grupo etário mais envolvido nos acidentes foi o de pessoas com idades entre 31 e 40 anos, totalizando 9.481 envolvidos em todo o Departamento. Os homens representaram 74% do total de envolvidos nesses acidentes. Além disso, as motocicletas contribuíram significativamente para esses números.

Principais Fatores para Evitar Acidentes Automobilísticos:

A prevenção de acidentes automobilísticos depende tanto do comportamento responsável dos condutores quanto da qualidade da infraestrutura das vias.

Comportamento dos Condutores: Respeitar as leis de trânsito, usar o cinto de segurança, manter atenção ao volante, evitar dirigir sob efeito de álcool ou drogas, respeitar a distância de segurança e realizar a manutenção do veículo são práticas essenciais para a segurança no trânsito.

Qualidade das Vias e Infraestrutura: A sinalização adequada, a manutenção das vias, boa iluminação pública, faixas e pistas bem demarcadas, além de redutores de velocidade, são fundamentais para evitar acidentes e garantir uma condução segura.

Educação no Trânsito: Programas educativos e campanhas de conscientização ajudam a melhorar o comportamento dos motoristas, promovendo a segurança no trânsito.

“A redução de acidentes depende da colaboração entre condutores e autoridades, com comportamentos responsáveis e infraestrutura adequada, proporcionando um trânsito mais seguro para todos”, recomenda o delegado.

OBS.: Os números acima não incluem as análises de vítimas fatais, que serão avaliadas separadamente