Minas vai instalar de mais controladores e redutores eletrônicos de velocidade

Locais que já contam com equipamentos tiveram 77% de redução do número de acidentes; dados coletados também contribuem para melhorias nas rodovias

DA REDAÇÃO – As ações de segurança viária nas rodovias mineiras vão ganhar um reforço extra em 2025 com a instalação de 764 novos controladores e redutores eletrônicos de velocidade, conforme previsto em edital publicado no final de dezembro de 2024.

Com essa iniciativa, o número de equipamentos vai aumentar, passando dos atuais 536 para 1,3 mil. O investimento destinado aos novos radares está estimado em R$ 313.203.444,11 para efeitos de licitação. A abertura das propostas está agendada para o dia 10/2.

A instalação de novos equipamentos é prevista em programa de governo alicerçado em três pontos fundamentais: controle de velocidade eletrônica, intervenções em pontos críticos nas rodovias sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) e educação para o trânsito. O objetivo é a prevenção e redução de acidentes de trânsito nas estradas estaduais.

Entre 2011 e 2024 o índice de acidentes em trechos de rodovias estaduais onde foram instalados controle eletrônico apresentou redução de 77%. Nos pontos sob responsabilidade do DER-MG, a queda foi de 22 mil sinistros, em 2011, para cerca 5 mil em 2024, número que tem se mantido desde 2022.

Os dados atestam o que as pesquisas já apontam há décadas: a redução da velocidade em pontos críticos das rodovias diminui drasticamente o número de vítimas graves e fatais no trânsito.

“Para instalar os equipamentos são realizados estudos técnicos para verificar as condições do local e se o controle de velocidade é a melhor alternativa a ser adotada. Por falta de informação, é comum ouvirmos reclamações sobre excessos de aparelhos nas vias, mas os números são categóricos e demonstram que não existe fundamento para o discurso de ‘indústria da multa’. Os dados mostram que aproximadamente apenas 0,1% dos veículos que passam pelos radares são multados”, esclarece o diretor de Operação Viária do DER-MG, Cristiano Coelho.

A gerente de Educação para o Trânsito do DER-MG, Rosely Fantoni, enfatiza que o comportamento adequado no trânsito surge com medidas voltadas para a educação que despertam a consciência de cada um. “Quando o DER-MG instala um controle de velocidade, é para a segurança do motorista e de quem circula na via. Nossa função é esclarecer e conscientizar do papel de cada cidadão para um trânsito mais seguro”, pontua.

Para o especialista em transporte e trânsito Osias Batista, é fundamental que sejam implantados novos radares de forma clara e bem comunicada nas rodovias, ação fundamental para preservar a vida de quem trafega pela via. “Quanto mais alta a velocidade, mais difícil de controlar o carro, menos tempo de reação, e ferimentos mais graves nas pessoas”, enfatiza.

Licitação de novos equipamentos

A licitação e os contratos dos novos equipamentos de controle e de redução de velocidade serão divididos em sete conjuntos aglutinados em unidades regionais do DER-MG.

Os lotes de 1 a 6 serão os responsáveis pela realização dos estudos técnicos e pela disponibilização, instalação, sinalização, aferição, operação, manutenção, realocação, monitoramento e fornecimento das informações, dados e imagens ao DER-MG e ao Centro de Gerenciamento Operacional e Processamentos do departamento (CGOP).

Já o lote 7 será responsável pelo CGOP, com atribuições de assessoramento, monitoramento, vistorias e apoio no controle dos equipamentos em operação e em fase de implantação, dos lotes de 1 a 6, com a principal função de realizar a análise das ocorrências geradas pelos radares, para que o processamento seja efetuado pelo agente da autoridade de trânsito do DER-MG.

Ferramenta

A fiscalização eletrônica exerce muitas outras funções. Os softwares utilizados pelos radares são atualizados com frequência e os equipamentos já são capazes de realizar a leitura automática das placas.

Além disso, por meio dos radares, são coletados dados como meio de transporte utilizado, quantidade de veículos que vão de um local para outro, velocidade média dos veículos, tempo estimado de percurso, entre outras informações, fundamentais para o planejamento de melhorias e intervenções nas rodovias.

O departamento divulga no site a rodovia o quilômetro, a cidade, a velocidade regulamentada, quando o radar operou em modo educativo, o início de sua operação no modo de autuação, além de outras informações complementares sobre os seus radares fixos e portáteis.