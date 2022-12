Diário de Caratinga

Empresário assassinado em Ipanema

IPANEMA – Um homicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira (16) em Ipanema. A vítima é o empresário Odil Valentim Júnior, 46 anos. Segundo as primeirasperfurocortante para matar o empresário.

A Polícia Militar foi informada do crime por volta de 4h. Levantamentos informações, os autores usaram uma arma preliminares indicam que indivíduos invadiram a residência e mataram a vítima. Há informação de que uma mulher que estaria no imóvel chegou a ser amarrada. Após o crime, os autores deixaram o local levando a central de câmeras de vigilância para dificultar a identificação.

Os trabalhos da polícia são para identificar autores e a motivação. Câmeras próximas do local não registraram pessoas suspeitas fugindo da residência.

Até o final dessa edição, nenhum suspeito tinha sido detido.

Com informações: Cidade Total Manhuaçu