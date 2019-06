Voleibol Feminino se classifica para próxima etapa da Copa Norte no Espírito Santo

DA REDAÇÃO- Nos dias 15 e 16 de junho, a Equipe Acic Caratinga de Voleibol Feminino esteve na cidade de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, para participar da segunda etapa da Copa Norte de Voleibol. A competição contou com participações das cidades de Linhares, São Mateus, Vitória, São Gabriel da Palha, Aracruz, Linhares e Jaguaré totalizando 14 times entre masculinos e femininos.

A Equipe, que recebe o apoio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, também agradece a Prefeitura o transporte concedido para chegar até a cidade de São Gabriel da Palha de forma segura e com a equipe completa. No decorrer da competição ao chegar nas semifinais, no set desempate (tie break), em um jogo emocionante, a equipe não conseguiu o pódio. Entretanto, a classificação para próxima etapa que será nos dias 21 e 22 de julho está garantida, o que elas consideram uma vitória.

A Equipe teve como reforço a jogadora Rayssa Gomes, da cidade de Teófilo Otoni, que já fez parte do reconhecido clube de Belo Horizonte, o Mackenzie.