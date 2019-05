VISITA ESPECIAL

Militares reencontram Davi, o bebê que eles salvaram no último domingo

CARATINGA – Como a bíblia diz, “depois da tempestade vem a bonança”. Após uma situação difícil e delicada, os sentimentos de alegria e dever cumprido vão acompanhar os policiais militares sargento Uziel e soldado Bernardes por toda vida. Eles foram os ‘anjos da guarda’ do pequeno Davi Duarte de Oliveira, agora com 22 dias. Ontem eles fizeram uma visita ao bebê e seus pais, que residem no bairro Esperança. O reencontro foi marcado pela emoção.

No último domingo (26), o recém-nascido de 17 dias foi salvo pelos militares sargento Uziel e soldado Bernardes, depois de não conseguir respirar após engasgar com o leite materno.

Os policiais estavam realizando uma blitz na rua Princesa Isabel, quando um veículo se aproximou e os ocupantes pediram por socorro. O filho do casal estava engasgado e perdendo a respiração.

O sargento Uziel Bernardes tomou a criança dos braços da mãe e iniciou os primeiros socorros, porém a criança não respondia. Com isso, soldado Bernardes iniciou a manobra Heimlich (nessa técnica, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada, que faz com que o objeto seja expulso dos pulmões) e minutos depois, a criança respondeu e voltou a respirar.

REENCONTRO

O cenário ontem era completamente diferente. Os militares chamados de “anjos” pelos pais de Davi encontraram o pequeno com muita saúde e bastante tranquilo. Davi recebeu uma toalha com o nome bordado e o emblema do 62º Batalhão de Polícia Militar. Os pais Marcos Ramos e Paula Ferreira trocaram o desespero pelo sentimento de alívio e gratidão.

O sargento Uziel falou da alegria de visitar Davi em uma situação bastante diferente. “É uma emoção muito grande estar de volta com o pequeno Davi, um sentimento de alegria. No dia do fato era contido pelo sentimento de aperto, hoje é de felicidade de poder celebrar a vida. Sou pai há dois meses e mexe muito com a gente. O tipo de manobra que fiz, a minha esposa tinha me preparado pra fazer com meu filho, não precisou, mas foi útil para salvar o Davi. Naquele momento não vi Davi, vi meu filho Gabriel. Deu certo e hoje a visita é comemorativa”.

A mãe de Davi relembrou os momentos difíceis e novamente agradeceu os militares que salvaram a vida de seu filho. “Foi um aperto que nunca mais quero passar, foi o pior dia da minha vida. No carro olhava pra ele, estava roxo, não conseguia respirar, então encontramos os dois anjos enviados por Deus que salvaram a vida dele. Sempre vou contar essa história para o Davi e serei sempre grata ao sargento Uziel e ao soldado Bernardes”, disse Paula.