VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Arma de fogo apreendida com homem que trancou mulher em quarto

CARATINGA – Uma arma de fogo foi apreendida na noite desta quarta-feira (24), na rua Lamartine, centro de Caratinga. Um homem ameaçou e trancou a mulher dentro de um quarto.

O casal está em processo de separação e quando a mulher chegou para retirar alguns móveis, ele não aceitou e impediu que ela saísse do quarto até remontar tudo.

A ocorrência teve início após o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) do 62° Batalhão de Polícia Militar (BPM) receber uma ligação de um parente da vítima, informando que ela estava trancada dentro de casa e que o autor estaria na posse de uma arma de fogo, impedindo que ela saísse.

“Foi feita a mobilização de viaturas até o local e chegando lá, a vítima jogou a chave do portão pela janela e a equipe policial pôde entrar no prédio, tendo acesso à porta da residência. Tentamos acionar a vítima, o autor atendeu a porta, foi abordado, imobilizado e as vítimas saíram de dentro do quarto. Eram, no caso, a esposa do autor, que está em processo de separação e o irmão dela, que estava na ocasião, tentando desmontar alguns móveis, que pertenciam ao casal, para ajuizar a questão da separação”, relatou a sargento Leidiana.

Depois de sair do quarto onde estava trancada, a vítima relatou aos militares como tudo aconteceu. “Ela chegou para retirar alguns móveis e pertences, o autor não ficou satisfeito com aquilo, tentou impedi-los, trancou a porta e os manteve ali sem poder sair, até que remontassem os móveis. Após uma busca pelo local, na residência foi localizada uma arma de fogo, um revólver calibre 32 escondido dentro de um sofá juntamente com os documentos da vítima, que ele estava retendo também”, disse.

Segundo informado por sargento Leidiana, a vítima relatou que já houve outros casos de violência entre o casal em que o autor chegou a agredi-la, mas, até então, ela não havia feito nenhuma denúncia contra ele.

Ainda de acordo com a PM, a vítima confirmou as ameaças e disse que ficou com muito medo porque possivelmente ele é usuário de drogas e ficou muito agressivo nessa situação denunciada.

“Então, a gente faz um apelo para as vítimas de violência doméstica. Não deixem de denunciar. Porque nessa situação, graças a Deus, teve a intervenção, não chegou a ter nada demais, mas poderia ter aí um final mais trágico”, completou.

A ocorrência foi repassada à Polícia Civil para as demais providências da autoridade policial.