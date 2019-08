Vereadores aprovam troca de imóvel com executivo

O projeto foi aprovado de forma unânime em primeira discussão

CARATINGA – Na noite desta segunda-feira (19), os vereadores aprovaram em primeira discussão o Projeto de Lei nº 025/2019, de autoria do executivo e da mesa diretora da Câmara. O projeto “Dispõe sobre a destinação de bens imóveis públicos municipais e, dá outras providências”. De acordo com o projeto haveria uma troca de imóveis entre os poderes executivo e legislativo. A Câmara ficaria com o antigo fórum, onde passaria a funcionar; enquanto a prefeitura seria a dona do imóvel situado à avenida Professor Armando Alves da Silva, bairro Nossa Senhora das Graças. Neste local estava sendo construída a nova sede da Câmara, porém a obra está parada e passa por auditoria.

A votação em segunda discussão acontece no próximo dia 2 de setembro. Segundo o presidente da Câmara, Paulo Barbosa Marques, o “Paulinho de Dom Lara”, o projeto será aprovado com tranquilidade. “Estamos empenhados nesta troca, pois para o povo será muito melhor que a Câmara continue na região central”, destacou presidente.