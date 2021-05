Vereador busca audiência pública e concessão de área para 12 famílias de Sapucaia

Ricardo Angola acompanha situação de pessoas que construíram em área pública

CARATINGA– Após a Justiça dar cumprimento a uma ação de reintegração do município na posse de um imóvel, situado à Rua Geraldo Lopes da Costa, distrito de Sapucaia na última terça-feira (18), repercutiu a situação desta e de outras famílias que ocupam áreas públicas naquela localidade.

A reportagem conversou o vereador Ricardo Angola (PP), que destacou as medidas que têm sido tomadas na tentativa de regularizar esta situação. Inicialmente, ele falou, especificamente, a respeito da situação da família que precisou desocupar o imóvel, com a decisão judicial. “Foi uma situação muito complicada, fiquei muito chateado, decepcionado, não só eu como a população. Está lá a casa desapropriada, eles tiveram que ir pra casa da mãe dele. E não é só esse caso, tem mais 11 casos nessa situação. Estamos pedindo o apelo das autoridades competentes para tentar resolver essa situação desses moradores”.

A casa foi lacrada, conforme destaca Ricardo. “Num primeiro momento eles queriam até demolir, graças a Deus conseguimos evitar por enquanto isso aí. Continuamos lutando, os advogados estão olhando, estamos conversando com o procurador do município também, que está à nossa disposição, para tentarmos achar um meio que será bom para todo mundo”.

Agora, o vereador protocolou na Câmara Municipal, pedidos de providência para audiência pública e concessão da área aos moradores. “Segunda-feira será aprovado, se Deus quiser, para irmos até o local discutir com a população, legislativo e executivo; e também entramos com o pedido em relação à área. Meu papel como vereador, estou tentando buscar essa solução e ter essa colaboração do executivo, para olhar com carinho essa questão, sei que não depende só dele também. E temos que tentar levar essa alternativa”.

Angola ainda relatou a situação das famílias que estão ocupando estas áreas públicas. “Ninguém faz uma casa do dia para a noite. Cadê os fiscais lá na hora? Não sou a favor de invasão, mas, já que entraram lá, construíram, deram certidão de número, agora vai derrubar as casas do pessoal? Onde essas 12 famílias vão morar? Vivemos numa situação muito difícil, são pessoas que estavam ‘panhando’ café, tiveram que largar da lavoura para ir para lá, porque já ficaram sabendo da situação. Então, deputados, ajudem a gente também. Arrumar um jeito de construir casa, lá tem muita área, tenho certeza que a prefeitura não vai fazer nada lá. Que possamos conseguir a liberação dessa área para essas pessoas que tanto necessitam”.

Além da questão da moradia, o distrito de Sapucaia tem outras demandas, que Ricardo tem buscado solucionar junto à prefeitura. “Sou morador do distrito. Uma questão que necessita demais, já conversamos com o prefeito de Caratinga, vai fazer é a questão do patrolamento das estradas. Os produtores estão cobrando, com razão, as estradas realmente estão muito ruins, mas, o executivo já garantiu pra gente que até o final do mês vai resolver essa questão. É uma demanda que estou sendo muito cobrado e com certeza precisamos de estrada. É o principal hoje, principalmente para quem mora na zona rural”.

Ricardo finalizou enfatizando que há expectativa para que as demandas sejam, aos poucos, solucionadas. “Estamos tentando ter esse diálogo com o executivo. Quero até parabenizar nosso secretário de Agricultura Alcides, secretário de Obras Dr. Carlos; estão me atendendo, graças a Deus, na medida que possível. Mas, tem hora que não conseguimos tudo, peço compreensão dos moradores, temos muitas demandas não só por Sapucaia, mas toda a cidade em si. Mas, estamos correndo atrás e, graças a Deus, vai dar tudo certo”.