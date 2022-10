Uma Pequena Luz Brilha no Horizonte-8

Reflexão sobre Eleições e Alianças

Quem acompanha estas crônicas se lembra que nessa série estou tratando da pobreza – como encará-la, e isso, num sentido global. Não é assunto pequeno – para ser verdadeiro, eu o considero como o principal na atualidade, principalmente para as religiões (igrejas), para os governos, bem como para todas as entidades que foram criadas para ajudar as pessoas, principalmente as mais carentes. Enfim, todos – ricos e pobres, líderes e liderados, jovens e idosos – todos, sem exceção, estão sendo convocados para entrar nessa luta pra valer.

Por que escrevo assim?

Por duas razões básicas:

Porque, francamente, já passou o tempo de achar que eles, os pobres, vão ter de “se virar sozinhos”; Mas também, porque já existe – VOCÊ SABIA? – um modelo que está funcionando, e que precisa ser conhecido e seguido: ninguém precisa de desfiliar de qualquer grupo ou organização – é só entrar também na onda ou no movimento do Altruísmo Eficiente.

E o que isso tem a ver com as eleições, ou mais diretamente, com as alianças?

Continuando a franqueza: mesmo numa casa, onde há pelo menos duas pessoas, pode haver discordância que acaba destruindo os ideais e os propósitos que eles tiveram no princípio.

Um governante de uma cidade carece da ajuda, do apoio, da aliança de um grupo para:

– Ganhar uma reeleição;

– E, mais importante, para executar o projeto com o qual conseguiu se eleger.

É isso que está diante de nós nos próximos dias: os candidatos apresentando seus projetos, e buscando aliados – para se eleger. Nada menos e nada mais.

Se eu fosse um dos candidatos e colocasse meu programa de governo, o item número 1 teria a ver com os pobres: UM PLANO EMERGENCIAL (tipo o Plano Marshall que levantou das ruínas os países europeus destruídos na II. Guerra Mundial) para, nos próximos 4 anos, colocar cada comunidade num nível de consciência e estratégia para enfrentar o monstro da pobreza.

Sério: o Presidente, o Governador, o Prefeito – esses líderes não podem solucionar sozinhos a situação dos pobres. Mas, numa ALIANÇA COM o povo, com as comunidades religiosas, com todos os grupos de influência, com os industriários, com os donos das grandes empresas – enfim, um MUTIRÃO NACIONAL para fazer um RESET da nossa forma de viver e tratar das pessoas que – por alguma razão ou outra – não estão conseguindo “ter vida verdadeira”. Figurativamente falando, não estão conseguindo nadar, ficar com a cabeça fora da água, isto é, estão se afogando!!! É preciso ESTENDER A MÃO, E PUXÁ-LOS PARA FORA do mar destruidor da pobreza!

Então, falando das alianças necessárias que os candidatos estão fazendo, ou ainda farão:

– Inspire-se na coragem e visão de um Juscelino Kubitschek e decida dar um golpe mortal na pobreza durante sua gestão;

– Busque conhecer muito bem o Brasil inteiro: tenha contato bem próximo, verdadeiro, com os grupos necessitados;

– Seja ousado para imaginar nossa Pátria sem as feridas cancerosas que a destroem;

– Use nossas melhores cabeças, toda a máquina de pesquisa, de avaliação, de conhecimento, e de produção, tudo e todos, para desenvolver juntos este PLANO “MARSHALL” CONTRA A POBREZA;

– Coloque metas realistas, e convoque pessoas dos grupos-alvo (indigentes, carentes, necessitados) para estarem envolvidos, e com o tempo, ficarem à frente destes projetos que transformarão estas subcamadas da sociedade.

ALIANÇAS!

Não só para ganhar este pleito, mas para fazer o melhor para nossa pátria amada!

Uma coisa tenho certeza:

Deus

e todas as pessoas de bem

estarão com você!

– Seremos HEXA? É possível.

– Venceremos o dragão da POBREZA? Tem gente – e o número está aumentando – que crê que é possível, e que levanta a cada nova manhã com ânimo renovado, com tenacidade férrea, e com amor genuíno – e faz sua parte!

– Governo, governantes: sejam o exemplo para todos nós!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum E-mails: rudikruger2004@gmail.com ou rudi@doctum.edu.br