Uma Pequena Luz Brilha no Horizonte-15

Reflexão sobre a RELIGIÃO e o estado da SOCIEDADE-2

A outra testemunha que está diretamente envolvida no assunto religião vs. sociedade viveu no século VII antes de Cristo: é o Profeta Isaías.

Logo no primeiro capítulo de seu livro com o seu nome – Isaías, o autor desmascara a FALSIDADE NOS CULTOS de sua época.

De forma drástica ele faz a transmissão direta dos pensamentos do Criador logo no primeiro capítulo:

… não suporto MALDADE COM SOLENIDADE! (Isaías 1.13).

O nosso Criador não faz rodeios. O que ele está dizendo é que Ele não aguenta mais CULTOS (seja de louvor e adoração, de ofertas, de pregações cativantes, reuniões de oração) POR PESSOAS INCOERENTES.

Em outras palavras, pessoas que falam uma coisa e fazem o contrário, principalmente aqueles que estão na liderança dos cultos e da religião. Os valores e princípios desta gente estão contaminados!!!

No versículo seguinte, o profeta continua falando o que Deus acha das celebrações RELIGIOSAS:

… ESTOU CANSADO DE SUPORTÁ-LAS [as celebrações, os cultos].

No versículo 15, ele desafia os ouvintes:

…e ainda que MULTIPLIQUEIS as vossas ORAÇÕES, NÃO as OUVIREI…

E continua:

… PORQUE as vossas MÃOS estão CHEIAS DE SANGUE.

O que é isso, perguntamos nós, como que pegos de surpresa?

Como é que um religioso, ou uma pessoa religiosa pode ter suas mãos manchadas de sangue, isto é, será que ele cometeu crimes que causaram a morte ou a mutilação de pessoas? SANGUE HUMANO foi derramado???

Desde o início da Bíblia, vemos como o Criador está envolvido com cada indivíduo. Ali – no capítulo 4 de Gênesis – é relatado o primeiro homicídio, cometido por Caim. O relato e recado está muito claro:

A VOZ DO SANGUE DO TEU IRMÃO ESTÁ CLAMANDO A MIM DESDE A TERRA! (Gênesis 4.10)

Assim, contra A OPINIÃO GERAL de que DEUS NÃO está se importando com o que acontece no mundo, aqui temos um indício que ELE está MUITO e COMPLETAMENTE ENVOLVIDO com nosso viver diário.

Voltando ao Profeta Isaías, ele continua nos versículos seguintes (16-17):

Lavai-vos e purificai-vos; tirai de diante de meus olhos as vossas obras más; PARAI DE PRATICAR O MAL,

APRENDEI A PRATICAR O BEM;

BUSCAI A JUSTIÇA,

ACABAI COM A OPRESSÃO,

FAZEI JUSTIÇA AO ÓRFÃO,

DEFENDEI A CAUSA DA VIÚVA…

Agora ficou mais claro. O assunto é como tratamos o mais fraco, ou o desfavorecido. DEUS SEMPRE ESTEVE E ESTÁ DO LADO DELES.

Quando perdemos nossos valores e princípios, parece que não há saída. Mas aí surge um convite do Altíssimo, no verso seguinte (v.18):

Vinde e raciocinemos, diz o SENHOR:

AINDA QUE os seus pecados sejam como a escarlata,

eles se tornarão brancos como a neve;

AINDA QUE sejam vermelhos como o carmesim,

se tornarão como a lã.

Há esperança?

O cenário pode mudar?

Pode sim. Quando assumimos a responsabilidade que cabe a cada um de nós, as coisas no mundo mudam na medida que nós mudamos, e cuidamos do nosso próximo!

Uma coisa fica certa – é indiscutível:

Minha ATUAÇÃO DIÁRIA é que faz a DIFERENÇA – e não a minha posição, nem meu status, ou minha fama, e MUITO MENOS, minha RELIGIOSIDADE.

O que vale MESMO é o que eu sou de verdade – Deus vê nosso íntimo!

(As crônicas têm um podcast. Se você enviar seu e-mail, terei muito prazer em enviá-lo para você. Até – talvez você conheça alguém que não gosta de ler, mas gostaria de ouvir…)

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum E-mails: rudikruger2004@gmail.com ou rudi@doctum.edu.br

ARTIGO

Natal Iluminado

Mais uma vez Caratinga está vivendo um Natal iluminado. Não só com algumas luzes aqui e acolá, mas luzes intensas, coloridas, piscando alegrias.

Nossa Praça das Palmeiras está magnífica! Luzes coloridas, presépio, motivos de lembram o Natal. Um Natal cristão, pois o maior homenageado é Jesus Cristo – a figura mais importante da humanidade. Foi a partir de seu nascimento que veio o desenrolar de sua vida e com ela a doutrina, o caminho da salvação, os milagres e a morte dolorosa que nos abriu o céu.

Luz significa claridade, contentamento, leveza e beleza. Por isso ao ver nossa cidade iluminada em seu ponto mais importante, nosso coração se abre para rezar, recordar, perdoar e amar.

Nosso prefeito está de parabéns e lhe agradecemos por ser portador de luz. Iluminou muitos locais da cidade que antes viviam nas sombras. E agora, ilumina o nosso Natal fazendo desse tempo um reviver da manjedoura, dos reis magos, da estrela-guia. Um reviver da presença de Maria – a mulher cheia de graça saudada pelo anjo – e de São José, o pai adotivo do Menino Jesus que foi árvore, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra que ampara, aquece e fortalece a vida da mãe e a do filho.

Quando olhamos a iluminação da praça, sentimos o coração feliz como se recebêssemos um cartão de Natal com votos de felicidade. Percorremos o local, parando em cada detalhe e bebemos na água da paz.

Caratinga merece esse presente que o Dr. Welington nos dá. Somos um povo trabalhador, religioso, acolhedor e temos o calor humano que irmana todos que aqui moram sob o olhar da Itaúna, sob o som dos sinos de nossa catedral, sob o aceno da palmeiras.

Feliz Natal para todos. Que o Menino Jesus nasça em cada coração levando saúde, alegrias, paz, realizações e amor verdadeiro. Feliz Natal para o nosso prefeito que tem buscado a luz das estrelas para fazer um Natal iluminado para todos nós.

Marilene Godinho