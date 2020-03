Uma Nova Era chegou!

Desde de minha adolescência no final do século XX e princípio do século XXI que escuto a seguinte frase: Uma Nova Era está se aproximando, algo de muito diferente há de acontecer.

E com certeza isso não foi nenhuma mentira. Pense em um final e início de século repleto de obscuridade, egocentrismo, autoritarismo e outros “ismos” que com seus vieses ideológicos que tem deixado nossa humanidade sem rumo e sem chão.

O ser humano desse princípio de século está totalmente perdido, não consegue se desvincular do passado, viver o presente e nem tampouco aguardar o futuro.

Estamos vivendo o paradigma da abstração. Tudo está em plano diferente do nosso. As pessoas não conseguem se colocar em seus devidos lugares. Opiniões são formadas a partir de frases ditas por quem não tem a mínima objetividade de trazer benefícios ao seu povo em geral.

Estamos vivendo de extremos. Ao mesmo tempo que se almeja a paz, queremos a guerra. As palavras são usadas de maneiras insensatas pelos dominadores de classes sociais, deixando uma população de leigos, assim como eu, a mercê dos mandatários e achacadores da República, que detém o poder e nada fazem em favor do povo, ou seja, da classe trabalhadora que eles próprios vivem a supliciar.

A nova era chegou, onde as pessoas são completamente intolerantes e insatisfeitas com tudo, inclusive com elas mesmas. Tudo que lhes é proposto afirmam não ter tempo. O desespero tomou conta da população mundial.

Pessoas acreditam que ninguém é bom o suficiente para representá-las, não buscam as qualidades do próximo. Quanto mais denegrimo-lo melhor. Torcem para o quanto pior melhor, o importante é que meu lado vença.

Pessoas deturpam mensagem claras. Instituições deixam de cumprir Leis, Normas e Regras, que elas mesmas produzem. Tudo hoje tem que ser com o judiciário, que está vivendo o papel de interpretar o que já é explícito.

Entes públicos se desobrigando de prestar serviços básicos a população em geral, mesmo sendo pagos diretamente pelo serviço a ser prestado.

Eu não sei até quando vai durar essa adaptação a essa Nova Era, mas estou farto de ver Cristãos apedrejando os irmãos de comunhão. Falo de Cristãos pois me considero um, por acreditar em Cristo, outras religiões eu desconheço.

Resta pouca benevolência, as pessoas estão fadadas ao ter e não ao ser. Valoram mais a matéria inerte do que o seu próprio criador.

Estamos sendo vítimas de nossas próprias boçalidades e não da Nova Era que chegou!

Rondinelle da Silva Ferreira

Bacharel em Psicologia pelo Centro Universitário de Caratinga (Unec)

Servidor Público Municipal

Consultor de Negócios