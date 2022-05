Unec em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais oferece gratuitamente cursos de pós-graduação em diversas áreas da educação para servidores efetivos da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga (Unec), mantido pela Funec, foi habilitado para fazer parte da maior iniciativa de formação continuada para os servidores da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), o Trilhas de Futuro – Educadores que já está com inscrições abertas. Na iniciativa, o Governo de Minas vai oferecer gratuitamente mais de 40 mil vagas em cursos de pós-graduação. O cadastro dos interessados pode ser feito até 13/05, pelo site trilhaseducadores.mg.gov.br. O projeto do Governo de Minas oferece oportunidades em cursos que dialogam com a prática dos profissionais da educação.

O Unec está com vagas abertas para os seguintes cursos Lato Sensu na modalidade EAD: Artes, Base Nacional Comum Curricular , Biologia – Educação Básica, Coordenação Pedagógica, Direito Administrativo e Gestão de Pessoas no Setor Público, Direito Administrativo e Gestão Orçamentária e Financeira no Setor Público, Educação Ambiental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Empreendedora e Empreendedorismo Social, Educação Especial, Educação Física Escolar – Educação Básica, Educação Integral, Ensino Híbrido e Tecnologias Educacionais, Filosofia – Educação Básica, Física – Educação Básica, Geografia – Educação Básica, Gestão e Avaliação da Educação Pública, Gestão Financeira Escolar, História – Educação Básica, Libras, Língua Inglesa – Educação Básica, Língua Portuguesa – Educação Básica, Matemática – Educação Básica, Metodologias Ativas na Educação, Mídias, Tecnologias e Comunicação para o Ensino Básico, Projetos e Inovação na Educação, Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, Secretariado e Administração Escolar e Sociologia – Educação Básica.

De acordo com a diretora executiva da Funec e Pró-reitora de Ensino do Unec, professora Raquel Carvalho, a instituição foi habilitada e está pronta para contribuir com o projeto. “Para nós é muito gratificante receber a habilitação para colaborar com um projeto tão importante e que vai contribuir tanto para a educação da rede estadual. A formação continuada nas diversas áreas da educação é fundamental, e os benefícios são mútuos para os educadores e para os alunos. Estamos prontos para iniciar mais esse projeto em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG)”.

Estão aptos a participar da iniciativa educadores detentores de cargo efetivo e estável das Carreiras dos Profissionais da Educação Básica da SEE/MG, conforme inciso I, artigo 4º da Resolução SEE nº 4.707/2022. O cadastro dos interessados pode ser realizado até o dia 13/05, pelo site trilhaseducadores.mg.gov.br.

Para mais informações, e em caso de dúvidas, acesse unec.edu.br, realize contato pelo WhatsApp do Unec (33) 99986-3935 ou pelo telefon e 33 3322- 7900 nos ramais 7901 e 7902.